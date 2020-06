Aena ajorna l'ampliació del Prat pels efectes de la pandèmia

El debat sobre com fer créixer l'aeroport de Barcelona ha guanyat més temps. La crisi derivada de l'expansió del covid-19 farà que les actuacions per engrandir tant el Prat com l'aeroport de Barajas s'ajornin "més enllà" del que estava previst. Ho ha afirmat aquest dimecres José Luis Ábalos, ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del govern espanyol en una compareixença al Senat.

"Aena manté els seus compromisos d'inversió tot i que s'estima que el transport aeri no recuperarà fins als 2022 o 2023 els nivells de viatgers que presentava el 2019, abans de la crisi", ha assegurat. I de fet és el 2022 quan estava previst que comencessin les obres d'ampliació d'aquests dos aeroports. Ara, en paraules seves, la posada en marxa serà més endavant.

Fonts d'Aena han explicat a l'ARA que l'ampliació dels aeroports està inclosa en el paquet pressupostari que comprèn les actuacions per al període que va del 2022 al 2026. Aquest paquet en concret és un instrument que estableix les condicions mínimes necessàries per garantir el bon funcionament de les infraestructures aeroportuàries, que s'anomena Dora II i que ha d'aprovar el govern. Ara mateix, per exemple, Aena inverteix sota els paràmetres establerts pel Dora I, que havia d'estar vigent fins al 2021. El Dora II havia de rellevar-lo llavors i allargar-se fins al 2026.

De fet, la proposta d'ampliació de l'aeroport de Barcelona que ja hi ha damunt la taula està feta amb intenció de perdre el mínim temps possible entre l'aprovació d'aquest paquet pressupostari i l'execució de l'obra, però encara no hi ha consens sobre si finalment s'allargarà una de les pistes, si es multiplicarà l'ús que es fa de les ja existents i si tot quedarà a la terminal satèl·lit.

Cadena d'endarreriments

La qüestió és que la paràl·lisi generada per la pandèmia ha comportat que algunes de les inversions que ja s'haurien d'haver fet s'hagin endarrerit. Així, segons que ha explicat Ábalos, malgrat que Aena ja ha reactivat la primera part de les inversions que s'havien de fer entre el 2020 i el 2022, "en algun cas les previstes per a aquest any s'hauran d'endarrerir fins al següent". També ha deixat clar que tot això no farà trontrollar el compromís de fer aquestes inversions. Això sí, assumeixen d'entrada que el que ballarà serà el calendari establert.

Aquest retard no hauria de fer patir gaire l'aeroport de Barcelona, des d'on s'ha insistit molt en els avantatges de l'ampliació però també s'ha deixat clar que encara hi ha marge fins que la infraestructura arribi al límit. Si més no, així ho va manifestar Sonia Corrochano, directora de l'aeroport del Prat, en una entrevista amb l'ARA el febrer passat. Les xifres –que ella mateix va recuperar en aquella trobada– indiquen que el 2019 van passar 52,6 milions de passatgers per l'aeroport i que la capacitat teòrica de la instal·lació és de 55 milions. Teòrica, perquè si el creixement es dona a l'hivern o en les hores del dia amb menys operacions es podria superar aquest límit i no passaria res. Els problemes, va dir Corrochano, podrien arribar a partir del 2026.