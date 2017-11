Agbar nega haver carregat a R+D despeses de conferències

Agbar afirma que és “fals” que carregués despeses de conferències organitzades per la seva fundació al capítol de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+i) de la societat público-privada Aigües de Barcelona, tal com va publicar l’ARA el dia 10 de novembre. La companyia certifica que una factura de 3.235 euros amb què es van pagar aspectes logístics d’una xerrada encarregada el 2014 a l’actual fiscal general de l’Estat, José Manuel Maza -llavors magistrat de la sala segona del Tribunal Suprem-, es va anotar comptablement com a “treballs subcontractats d’edificis i instal·lacions”. Això desmenteix part del contingut d’una auditoria interna que està elaborant l’Àrea Metropolitana de Barcelona en què es va basar l’esmentada informació, que Aigües de Barcelona demana que sigui rectificada. L’AMB és l’accionista del 15% d’aquesta societat mixta constituïda l’any 2013. Agbar en controla la direcció i un 70% del capital, mentre que Criteria (Grup La Caixa) és propietari d’un altre 15%.

L’informe assenyala que la societat mixta havia carregat durant els anys 2014 i 2015 diferents conferències organitzades per la Fundació Agbar, en què haurien participat, a més a més de Maza, el llavors director de l’Oficina Antifrau Daniel de Alfonso, Dimitry Berberoff (també magistrat del Tribunal Suprem), el llavors alcalde de Barcelona, Xavier Trias, i l’abat de Montserrat, Josep Maria Soler, entre d’altres. L’auditoria qüestiona que “s’hagin d’emmarcar dins de l’àmbit de despesa en recerca i desenvolupament” aquests actes, cosa que Agbar acredita no haver fet.

Compromís amb el territori

Des del grup de serveis subratllen que la seva fundació no fa tasques de R+D per a Aigües de Barcelona, però sí de “compromís social amb el territori”, en què s’inclourien aquests actes. Si bé la Fundació Agbar no va assumir la despesa de l’habilitació de la sala i d’altres qüestions logístiques -pagada per Aigües de Barcelona a una empresa del grup denominada Integrated Facility Management, societat liquidada l’any passat-, sí que va assumir íntegrament el pagament directe a Maza per la seva conferència de 1.200 euros nets. Ni Trias ni De Alfonso van cobrar per participar en els seus respectius actes.

Agbar, contràriament al que denunciava l’auditoria, també nega que la factura s’integrés en la tarifa que paguen els consumidors de la companyia: “La tarifa va quedar fixada l’any 2013, i la conferència és posterior. Per tant, l’esmentada factura mai ha estat un cost que hagi format part d’un expedient de tarifes”. Aquest expedient estableix la fórmula que utilitza el regulador per fixar quinquennalment el preu de l’aigua i la seva actualització anual.

L’auditoria, encarregada per l’àrea de Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i a la qual l’ARA va tenir accés, ho qüestiona: “El fet de tenir aquest concepte com una despesa fa incrementar la base de càlcul de la retribució, per la qual cosa acaba tenint una afectació superior en els costos del servei”.

Arran de la incorporació de Barcelona en Comú a l’AMB, amb Ada Colau com a presidenta malgrat que el seu partit no és el majoritari, el govern metropolità ha volgut elaborar un informe que permetés conèixer si hi havia sobrecostos a l’empresa mixta. L’encàrrec d’aquests treballs es va accelerar quan el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va sentenciar que la constitució de la companyia havia tingut “vicis” i va anul·lar-la. La decisió judicial es basava en el fet que no es va obrir un concurs públic que convidés altres operadors a participar-hi.

Així, el futur d’Aigües de Barcelona està pendent del que dictamini el Tribunal Suprem. Des de Barcelona en Comú són partidaris de municipalitzar els serveis de la companyia, que dona servei a 23 municipis de la província de Barcelona, entre els quals hi ha els més grans: Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat i Badalona. L’any 2014, exercici en què es van comptabilitzar les esmentades conferències, la societat de capital mixt va assolir una xifra de negocis de 393 milions i un benefici net de 20,9 milions.

LES CLAUS

1. Per què la Fundació Agbar organitza conferències?

La Fundació Agbar és una entitat dependent del grup que presideix Ángel Simón i que promou “accions sobre sostenibilitat o desenvolupament sostenible en els seus tres vectors de protecció del medi ambient, d’igualtat social i de creixement econòmic, mitjançant la recerca, la innovació i la difusió del coneixement”. En aquesta categoria entren les conferències.

2. Aquesta entitat fa R+D?

No, tot i que en l’informe de gestió dels comptes anuals d’Aigües de Barcelona s’inclou la Fundació Agbar en un capítol anomenat “Recerca i desenvolupament i compromís social amb el territori”. Agbar assegura que la fundació només fa “compromís social amb el territori”.

3. Per què Aigües de Barcelona en va assumir el cost logístic?

Agbar considera que com que Aigües de Barcelona promou nombroses activitats de la fundació, també pot facilitar la infraestructura necessària per al cicle de conferències de la Fundació Agbar.