L'Agència Tributària de Catalunya va fer aflorar 203 M€ de frau fiscal el 2019

L'Agència Tributària de Catalunya (ATC) fa aflorar 203,7 milions d'euros de frau fiscal l'any 2019, el seu rècord històric i una xifra que és un 11,1% superior a l'any anterior, segons ha informat el departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda.

Aquesta quantitat és la més alta que s'ha descobert d'ençà que el 2015 es va posar en marxa el pla de prevenció i reducció del frau fiscal. En els últims cinc anys la quantitat de frau que ha fet aflorar l'ATC suma 944,4 milions.

L'impost de successions i donacions és el que lidera el frau descobert, amb 75,3 milions d'euros, una xifra que és un 37% del total. El segon impost per frau descobert és el de patrimoni, amb 64,3 milions, un 32% del total, seguit de l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, amb 57,6 milions, un 28% del total. La resta de tributs que gestiona l'ATC només van aportar un 3% del frau descobert, 6,5 milions d'euros.

L'ATC ha posat en marxa un nou pla de prevenció i reducció del frau per al període 2019-2022. Els eixos d'actuació del pla són la prevenció; el control, la detecció i la correcció; la implicació social en la prevenció i la reducció; i els canvis organitzatius i la dotació de recursos i mitjans.

Pel que fa al nombre de denúncies tributàries presentades el 2019, cal destacar que s'ha produït un augment del 78,51% (216 denúncies) respecte del 2018 (121 denúncies).

S'han practicat 38 liquidacions, amb un import de 31 milions d’euros, per fets impositius no declarats per canvis de residència ficticis dels contribuents, tant a altres comunitats autònomes com especialment a l'estranger, i s'han efectuat també requeriments d'informació amb transcendència tributària de canvis de residència fiscal. En relació amb el control dels béns situats a l'estranger, el 2019 s'han practicat 18 liquidacions per import de 12 milions d’euros.

Llista de morosos al setembre

Una de les novetats del pla 2019-2022 va ser la publicació de la llista de deutors tributaris amb un deute o una sanció tributària pendent per un import superior al milió d’euros, en data 31 de desembre de cada any. Aquesta informació s'havia de difondre entre l'1 de maig i el 30 de juny del 2020, però les circumstàncies sobrevingudes per la pandèmia han obligat a ajornar la publicació de la llista fins al 21 de setembre.

Pel que fa als canvis organitzatius previstos al pla, durant el primer any d'aplicació destaca l'increment del total de la plantilla un 5,24%, fins a arribar a les 763 persones, 256 de les quals pertanyen als cossos tributaris.