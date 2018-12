La Generalitat expandeix el desplegament territorial de l'Agència Tributària de Catalunya

L'Agència Tributària de Catalunya (ATC) continua el seu desplegament pel territori i, des de fa un any i mig, recapta tots els tributs propis i cedits de la Generalitat, segons un informe presentat aquest dijous pel Govern. En dos anys, l'ATC ha passat de recaptar el 43% al 100% del dos impostos cedits per l'Estat: l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i l'impost de successions i donacions. A més, aquests dos impostos han augmentat la recaptació un 14% i un 22%, respectivament.

En quatre anys, l'ATC també ha passat de gestionar el 67% al 92% dels deutes tributaris propis, una mesura que anteriorment era competència de l'Estat. El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha opinat que el balanç de l'ATC en els últims anys demostra que la Generalitat "pot assumir totes les responsabilitats polítiques en l'àmbit del govern, també les pròpies d'un estat".

Tot i que entre el 2015 i el 2017 l'impacte de l'ATC en els pressupostos de la Generalitat va ser negatiu, de 29,7 milions d'euros de pèrdua, el Govern estima que el 2018 tancarà l'any amb un balanç positiu de 8,25 milions, que aniran incrementant gradualment any rere any fins als 33,71 milions el 2027. Les principals despeses de l'ATC es deuen a la contractació de nou personal i al desplegament de les noves oficines, així com despeses derivades de l'adaptació del sistema a noves tecnologies, si bé aquestes despeses estan cofinançades en un 50% per fons europeus.

Per la banda dels ingressos, el Govern calcula que la recaptació de tributs en període executiu permetrà obtenir més ingressos, que, sumats a la reducció dels costos per pagaments als registradors de la propietat, l'agència tributària espanyola i les diputacions -fins ara encarregats de recaptar els tributs autonòmics-, permetran assolir l'impacte pressupostari positiu.

L'ATC també du a terme un programa de prevenció de frau fiscal des del 2015, amb el qual ha liquidat 557 milions d'euros de deutes amb l'administració que no havien estat coberts, segons dades de l'executiu català. En aquest sentit, l'ATC calcula que el 2014 va deixar de recaptar una quarta part dels tributs propis i cedits.

En total, l'administració tributària catalana ha obert fins a 32 oficines i 203 punts d'atenció arreu de Catalunya. Les noves oficines territorials gestionen quatre de cada deu expedients i han atès unes 126 persones, tot i que per recaptació només suposen el 8% del total ingressat per l'ATC.

Centralització de tributs estatals

Aragonès també ha anunciat que el 2019 reprendrà el programa perquè l'ATC centralitzi tots els pagaments d'impostos estatals per part de l'administració catalana, que va ser derogat per l'executiu espanyol el desembre de l'any passat, en plena intervenció de la Generalitat per part de l'Estat en aplicació de l'article 155. "El ministeri d'Hisenda no hi té res a dir", ha assegurat el vicepresident, ja que, ha afegit, es tractaria d'"una decisió d'acord amb l'Estatut" i que la suspensió va ser "una decisió política".

Segons Aragonès, el govern té "potestat autoorganitzativa" per decidir com gestiona el pagament d'impostos de l'administració autonòmica i de les empreses públiques de la Generalitat. El vicepresident ha justificat la demora d'aquest programa perquè, tot i haver estat en funcionament durant dos mesos, el Govern ha preferit prioritzar els recursos en el desplegament territorial de l'ATC.