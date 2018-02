Agustí Torelló Mata factura un 8% més tot i el sotrac d’octubre

Agustí Torelló Mata, el productor de cava que elabora la prestigiosa marca Kripta (que aquest any celebra el 40è aniversari), va tancar l’exercici del 2017 amb una facturació de quatre milions d’euros, creixent un 7% i assolint l’objectiu que s’havia marcat a principis d’any. Segons ha sabut l’ARA, les previsions de la marca van estar en perill a partir de l’1 d’octubre, quan les vendes van caure de cop un 13% entre aquell mes i el novembre. Aquell sotrac va trencar uns bons resultats des de principis d’any, quan les vendes s’havien arribat a disparar fins a un 30% en el primer trimestre.

“Les nostres expectatives es van frenar de cop”, explica Gemma Torelló, quan van veure que a partir de l’1 d’octubre les vendes queien “bàsicament a Barcelona, no a la resta d’Espanya o en altres províncies de Catalunya”. Torelló sosté que la davallada en les vendes va procedir no de les que es fan en supermercats ni per efectes del boicot, sinó per la caiguda de consum en hotels i en esdeveniments públics i per la caiguda de la venda individual en general: “Suposo que els d’aquí no estaven d’humor i els de fora no venien”, explica.

Els caves d’Agustí Torelló Mata són de gamma mitjana i alta i les seves vendes depenen bastant d’establiments d’hostaleria, tot i que també es troben en botigues especialitzades i alguns dels seus escumosos es venen també en alguns supermercats i grans magatzems.

Previsions per créixer un 15%

Torelló assegura que després d’aquells dos mesos les vendes s’han anat recuperant i que la campanya de Nadal ha anat bé. Només així s’explica que s’hagi pogut arribar a la facturació prevista de quatre milions. Ara pensen a poder créixer aquest any a ritmes del 15%.

La companyia fundada per Agustí Torelló Mata l’any 1959 depèn molt del mercat espanyol, on ven el 80% de la seva producció. D’aquests 3,2 milions d’euros, un 60% es facturen a Catalunya. Els mercats internacionals se centren bàsicament a Holanda, Dinamarca i els països bàltics, a més a més dels Estats Units i el Canadà, on també estan presents i l’últim any han crescut un 20%. Torelló afirma que a Anglaterra i Alemanya la seva implantació és més difícil per una qüestió de preus i per la presència de marques blanques.