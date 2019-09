Aigua Vilajuïga vol multiplicar per quatre la seva producció

L’emblemàtica empresa Aigua de Vilajuïga enceta una nova etapa després que el juny del 2017 l’adquirís la multinacional catalana Grifols. Amb una inversió de 5,5 milions d’euros –que inclou la compra i la remodelació de les antigues instal·lacions–, la companyia es marca com a primer objectiu arribar en el termini d’un any a l’extracció de dos milions de litres anuals d’aquesta aigua, l’única del mercat que té un punt carbonitzat de manera natural. Actualment n’extreuen mig milió que comercialitzen a través d’uns 500 establiments, com restaurants i botigues especialitzades, la majoria de les comarques gironines.

El director general, Joan Fornós, ha assenyalat que Grífols va decidir adquirir la companyia quan va fer fallida el 2017, “primer, per motius sentimentals, però també per motius racionals”; i ha assegurat que ara treballen per fer l’empresa “viable” i “recuperar la inversió realitzada”. El grup va remodelar les antigues instal·lacions i va comprar nova maquinària que els permetria produir 5.000 ampolles per hora, tot i que actualment en produeixen unes 2.000 per hora, en dos formats: de mig litre i d’un litre. L'aigua es torna a comercialitzar des de l'abril del 2019, tot i que l'estiu passat van fer una primera producció puntual en el marc del Festival de Peralada.

La principal singularitat de l’aigua de Vilajuïga és que brolla de manera natural del manantial amb un punt de gas. “És l’única del mercat que s’embotella tal com surt del pou, sense cap carbonitzat afegit ni cap manipulació”, ha subratllat Fornós. Unes característiques “singulars i úniques” que han conquistat al llarg dels seus 115 anys paladars com el de Salvador Dalí, Josep Pla, Ferran Adrià o Jordi Roca, que ha elaborat unes postres amb aquesta aigua per commemorar la nova etapa que enceta sota la batuta de Grifols.

Més de 100 anys d'història

Aigua Vilajuïga es va crear el 1904 de la mà de sis famílies empordaneses després que fos declarada “aigua d’utilitat mineromedicinal”. Als inicis es comercialitzava a través de farmàcies i estava recomanada per a diferents mals i malalties de l’estómac, els ronyons i el fetge. De fet, a principis de segle el petit poble de Vilajuïga (Alt Empordà) rebia desenes de visitants cada setmana atrets per les seves propietats curatives. En aquesta època, l’empresa arribava a extreure uns 700.000 litres anuals, el màxim de la seva història, que Grífols espera superar en els pròxims mesos.

El 2011, el grup Copcisa va adquirir la planta i va començar a vendre una segona línia amb carboni afegit que els actuals propietaris descarten recuperar. “No tindria sentit oferir una aigua amb una gasificació artificial afegida perquè ja n’hi ha d’altres al mercat”, ha apuntat Fornós. Grifols va adquirir Aigua Vilajuïga el 2017, després que el seu tancament provoqués una allau de peticions al municipi per recuperar l'empresa que durant més de 100 anys va portar el nom de Vilajuïga arreu del món. Actualment dona feina a sis treballadors, quatre dels quals eren antics empleats.

Les noves instal·lacions, d’uns 1.800 metres quadrats, inclouen la planta embotelladora, el magatzem, les oficines i l’antiga masia, anomenada Casa del Senyor Ramon, que ara han reconvertit en un museu que repassa els 115 anys d'història de la companyia. Compta amb quatre pous, però només s’utilitza el que va construir Grifols. La concessió i autorització de la direcció general de Mines els permetria extreure 34 milions de litres l'any, però la companyia descarta arribar mai a la xifra màxima.