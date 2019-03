Air Europa no farà nit a Caracas després d'un atracament fallit

La companyia aèria Air Europa ha decidit que les tripulacions de la ruta Madrid-Caracas no pernoctaran a la capital de Veneçuela com a mesura de seguretat després d’un intent d’atracament que van patir els tripulants d’un d’aquests trajectes.

L’incident es va produir en el trajecte en furgoneta de l’aeroport a l’hotel on s’allotjava la tripulació del vol. El vehicle anava acompanyat d’un membre de seguretat de l’hotel i de dos militars de la Guàrdia Bolivariana. “Dues motocicletes ens seguien a certa distància durant el trajecte” ha afirmat el comandant del vol UX071. L’intent d’atracament va durar tot el trajecte en furgoneta i segons afirma la tripulació, un cop dins de l’hotel “van sentir trets”.

Des de la companyia han explicat que tots els informes que han rebut per part de la seguretat de la companyia, l’hotel i les autoritats locals no coincideixen amb les afirmacions que han fet els mitjans, reafirmant que “la tripulació no va ser atacada”.

Tot i això, Air Europa se suma a altres aerolínies com Iberia i deixarà de fer nit a Caracas i la substituirà per Santo Domingo (República Dominicana) a causa dels conflictes que està vivint Veneçuela en aquests moments. Segons el Sindicat Espanyol de Línies Aèries (Sepla) aquest és el resultat de les múltiples exigències del sindicat per buscar una alternativa a fer nit a Caracas per “la violència que viuen les principals ciutats del país”.