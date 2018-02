Airbnb es disfressa d'hotel en ple setge contra el lloguer turístic

Airbnb vol assemblar-se més que mai a l'experiència d'allotjar-se en un hotel. En ple setge contra el lloguer vacacional, la plataforma ha anunciat que incorporarà quatre noves categories de propietats. El conseller delegat i cofundador de la companyia californiana, Brian Chesky, ha anunciat aquest dijous en una presentació a San Francisco que a partir d'ara l'empresa comptarà amb 'hotels boutique' i 'bed and breakfast' a la seva oferta. "Fa deu anys Airbnb es va convertir en aquesta alternativa que no era per a tothom. Fins ara", ha assegurat l'emprenedor.

Així doncs, la plataforma anirà més enllà dels anuncis d'habitacions i de cases senceres i també incorporarà negocis turístics ja existents i propietats amb determinades comoditats i serveis més propers als de la indústria hotelera.

En aquest sentit, la companyia també aterrarà de ple en el mercat del turisme de luxe. El febrer de l'any passat la plataforma va comprar la 'start-up' canadenca Luxury Retreats per uns 300 milions de dòlars per preparar la seva aterrada en aquest segment. Fins ara aquesta divisió havia funcionat de manera independent, però Airbnb ha estat treballant en l'últim per incorporar-lo a la seva oferta.

De fet, la plataforma també serà més 'premium' per als seus amfitrions. La companyia ha estrenat el servei Airbnb Plus, amb el qual els propietaris dels allotjaments tindran accés a assessorament en el disseny d'interiors, fotografies professionals de casa seva i una atenció al client personalitzada. Aquestes propietats també hauran de complir determinats requisits pel que fa a la neteja o la comoditat. A partir de la primavera, l'empresa també es disfressarà d'agència de viatges de luxe amb Beyond the Airbnb, un servei per contractar allotjaments i experiències exclusius.

Del lloguer d'habitacions als viatges de noces

D'altra banda, la companyia començarà a oferir durant el 2018 opcions més similars als paquets de viatge per a necessitats concretes. Per exemple, es podran contractar allotjaments per a grups, viatges de noces i organitzar casaments, així com reservar viatges de negocis. Els hostes també podran filtrar els anuncis amb preferències molt més específiques, i comptaran amb un programa de fidelització que els oferirà avantatges i promocions, com ara la recollida des de l'aeroport.

Chesky ha explicat que l'anunci forma part del full de ruta d'Airbnb fins al 2028, quan espera aconseguir més de 1.000 milions d'hostes anuals. Fins ara, 300 milions de persones han fet servir la plataforma. El 2016 l'empresa ja va avisar que el seu pla era convertir-se en una macroagència de viatges, on fos possible contractar rutes guiades i, fins i tot, reservar bitllets d'avió. Aquesta primera part ja es va completar amb l'arribada de la categoria Trips, però la plataforma encara no ha incorporat opcions de transport per als seus clients.