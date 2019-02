Airbus no fabricarà més l'avió gegant A380 i deixa a l'aire 3.500 llocs de feina

El constructor aeronàutic europeu Airbus deixarà de fabrica a partir del 2021 l'avió gegant A380, buc insígnia de la companyia, segons ha anunciat aquest dijous. L'empresa amb seu a Tolosa va incrementar els seus beneficis en un 29% el 2018 fins als 3.054 milions d'euros, però ha pres aquesta decisió per la falta de demanda d'aquest model. L'anunci s'ha vist precipitat per la reducció de comandes del seu principal client, Emirates, que ha substituït part dels seus encàrrecs pels models A330-900 i A350-900, que li semblen més eficients.

Airbus ha fixat en fins a 3.500 els llocs de feina que poden quedar afectats durant els pròxims tres anys per la decisió sobre el model A380. A Espanya, hi ha uns 200 empleats que treballen el programa que desenvolupa aquest avió a les plantes d'Illescas (Toledo), Getafe (Madrid), Puerto Real (Cadis) i Tablada (Sevilla).

El conseller delegat d'Airbus, Tom Enders, ha admès en una roda de premsa que assumir la fi de la fabricació de l'A380 ha estat "dolorós", però ha recalcat que en els negocis "cal basar les decisions en fets, no en emocions". El programa A380 es va llançar el desembre del 2000 i el primer avió va començar a volar el 2007. La companyia ha renunciat a la seva producció, però el programa es mantindrà actiu mentre els clients continuïn operant aquest model, considerat l'avió de passatgers més gran del món.

Airbus va ser conscient fa dues dècades que el seu mercat seria limitat i ha confirmat ara que les prediccions dels que van advertir que era un projecte arriscat. "Sabíem poc de com seria el món actual. És a dir dir 'com ho us en vau adonar', però va ser un programa basar en un anàlisi detallat. Allargar-lo, modificar-lo amb nous motors, no té sentit", ha dit Enders durant la intervenció, en la qual també s'ha acomiadat de l'empresa.