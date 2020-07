Airbus modifica els acords amb França i Espanya per acabar amb els aranzels de Trump

L'empresa aeronàutica francesa Airbus ha acordat amb els governs de França i Espanya modificar els contractes del model d'avió A350. Ho fa, segons ha explicat en un comunicat, per posar punt final a un litigi amb l'Organització Mundial del Comerç (OMC) que fa més de 15 anys que està obert i que va acabar l'any passat amb l'organisme defensant que els Estats Units tenien dret a aplicar aranzels sobre determinades exportacions europees per compensar els subsidis segons l'OMC il·legals que havia rebut Airbus. El nou moviment, expressa aquest divendres la companyia, "elimina tota justificació dels aranzels nord-americans".

"Les tarifes imposades per l'Oficina del Representant del Comerç dels Estats Units (USTR) estan ferint tots els sectors industrials que en són víctima, incloent-hi les aerolínies nord-americanes, i estan afegint dificultats a un entorn molt complicat per les conseqüències de la crisi del covid-19", diu el comunicat. És per això que Airbus ha decidit adaptar els contractes al que l'OMC considera que és apropiat. "El que hem fet –diu a l'ARA una portaveu de l'empresa– és adaptar la taxa d'interessos de manera que França i Espanya tinguin un retorn més elevat en els seus préstecs: això suposa un cost addicional per a Airbus".