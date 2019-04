L'Airef creu que sense pressupostos el dèficit del 2019 serà del 2,1%, una dècima menys que amb els comptes

L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef) calcula que el dèficit d'aquest 2019 en les actuals circumstàncies -és a dir, sense pressupostos generals de l'Estat- se situarà en el 2,1% del PIB, segons l'informe publicat aquest divendres per l'autoritat fiscal espanyola sobre els pressupostos inicials de les administracions públiques per aquest any. La xifra del 2,1% és una dècima menys del que l'organisme presidit per José Luis Escrivá havia estimat en el cas que els comptes del govern de Pedro Sánchez haguessin obtingut l'aval parlamentari. Sense pressupostos el dèficit serà més baix, però en qualsevol cas quedarà molt lluny de l'objectiu de l'1,3%.

L'Airef fa aquesta revisió a la baixa perquè el dèficit del 2018 va ser una dècima menys del que s'esperava (2,6% en comptes del 2,7% estimat) i considera que les cotitzacions de la Seguretat Social estaran per sobre del previst. També perquè no s'aplicaran algunes de les despeses que preveien els pressupostos.

L'autoritat fiscal també ha posat xifra al cost dels anomenats 'divendres socials', les mesures que l'executiu espanyol ha aprovat en les últimes setmanes mitjançant decrets llei, com la recuperació de les ajudes per a aturats de llarga durada més grans de 52 anys. Segons l'Airef, el cost arriba als 920 milions d'euros.