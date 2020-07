L'Airef demana un pla per controlar el dèficit

La presidenta de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef), Cristina Herrero, ha demana a l'Estat que tiri endavant un pla a mitjà termini per "començar a aclarir" el marc fiscal a Espanya.

La presidenta de l'Airef –l'organisme independent que controla la despesa i els ingressos públics– creu que Espanya està en una situació de "més vulnerabilitat" que altres països de la UE de cara a dur a terme estímuls fiscals que pal·liïn l'impacte del covid-19 sobre l'economia, perquè està més endeutat. És per això, ha dit, que el govern espanyol ha de presentar un programa, consensuat amb la resta d'administracions i agents socials, per "assegurar la sostenibilitat de les finances públiques".

Actualment, la Comissió Europea ha aixecat els límits de dèficit a tots els estats europeus perquè puguin dur a terme les polítiques necessàries per evitar un col·lapse econòmic davant la situació de pandèmia, que ha obligat a aturar una gran part de l'activitat durant moltes setmanes i que, a més, afectarà alguns sectors clau els mesos vinents. Malgrat aquest relaxament de les regles, l'Airef no té clar quan es tornaran a imposar els límits de dèficit. Herrero ha opinat que seria necessari que, passat el 2021, Brussel·les tornés a fer complir els països amb la normativa de despesa pública, per la qual cosa l'Estat s'hauria de preparar.

De moment, només l'Estat i les comunitats autònomes es poden endeutar més del previst per la normativa, però no els ajuntaments, una situació que Herrero creu que és equivocada perquè els ens locals presenten superàvits que en aquests moments es podrien utilitzar per ajudar a reactivar l'economia, tot mantenint-los l'obligació de tancar l'any amb dèficit zero.

Empitjorament de les previsions

Inicialment, l'organisme havia quantificat que el PIB espanyol cauria el 2020 entre un 8,9% i un 11,7%, però aquest dilluns la seva presidenta ha empitjorat mig punt la previsió de caiguda fins a un ventall entre el 9,4% i el 12,2%. Aquesta revisió a la baixa es deu, segons Herrero, al fet que el segon trimestre va registrar una caiguda de l'activitat econòmica més gran que l'esperada inicialment.

No obstant això, també ha assegurat que, de cara al 2021, l'escenari macroeconòmic serà millor del que va pronosticar a l'inici de la pandèmia. Així doncs, l'Airef augura un increment del PIB l'any vinent d'entre un 4,6% i un 5,8%.