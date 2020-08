L’Airef preveu el final de la recessió aquest tercer trimestre

L'economia espanyola sortirà de la recessió en què va entrar al segon trimestre, segons les previsions de l'Airef, l'agència de control de les finances públiques. L'organisme ha refet el seu model de prediccions i augura que el producte interior brut espanyol augmentarà un 15,2% el tercer trimestre d'aquest any en comparació amb el trimestre anterior.

De fet, Espanya es troba en recessió després d'encadenar dos trimestres consecutius amb reduccions del PIB, l'última el trimestre passat, quan la crisi sanitària va provocar un enfonsament històric del PIB del 18,5% intertrimestral.

Per al pronòstic per al tercer trimestre, l’Airef ha tingut en compte dades disponibles del mes de juliol i més de la meitat d'agost, mesos en els quals ja havia finalitzat l'estat d'alarma i s'havien aixecat moltes restriccions, com el tancament de fronteres o les limitacions d'aforament en l'hostaleria.

Caiguda del PIB el conjunt del 2020

El creixement de l'economia al tercer trimestre, però, no compensaria la caiguda dels altres dos, per la qual cosa, en el conjunt del 2020, el PIB d'Espanya s'ensorraria entre el 10,1% i el 12,4%, en funció de la durada de l'epidèmia del covid-19 i de com evolucionés un hipotètic rebrot, segons les previsions de l'Airef al juliol. Per al 2021, augurava un creixement entre el 5,2% i el 5,8% en tot l'any, amb una recuperació "incompleta" per culpa de la pandèmia.