L'Airef pronostica una millora de l'economia l'últim trimestre de l'any

L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef) ha elevat en dues dècimes la seva previsió de creixement d'Espanya per al quart trimestre de l'any, fins al 0,8%, després de les últimes dades d'atur registrat, i preveu un augment del PIB similar el primer trimestre de l'exercici 2019, d'acord amb l'última actualització del seu model Mipred, que pronostica la taxa de creixement en temps real.

En el cas de Catalunya, la previsió de l'Airef és d'un creixement del 0,6% el quart trimestre, és a dir, el mateix creixement del PIB que el trimestre anterior. No obstant això, les previsions de l'Airef es mantenen per a Catalunya en un PIB interanual del 2,4% al segon trimestre i també del 2,4% el tercer trimestre, quan les últimes dades publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) van vaticinar per a Catalunya un creixement del 3,1%.

Així, segons les dades de l'Idescat, el creixement de Catalunya se situa per sota de la mitjana espanyola. L'Airef també preveu que l'economia catalana creixerà menys que la mitjana de l'Estat, que situa en el 2,5% interanual al tercer i el quart trimestre: per a Catalunya els dos últims trimestres de l'any preveu una millora del 2,4%.

Per a l'Estat, l'Airef preveu una evolució del 0,75% per al quart trimestre, davant l'estimació anterior, en què projectava un creixement del 0,61%. La revisió a l'alça s'ha produït després de les últimes dades –corresponents a de l'octubre– de consum d'energia, finançament a empreses i famílies i altes a la Seguretat Social.

A més, l'Autoritat Fiscal ha publicat per primera vegada la seva previsió per al primer trimestre del 2019, que se situa en una taxa de creixement idèntica, del 0,75% del PIB. D'aquesta manera, l'Autoritat Fiscal augura un creixement superior al registrat en el tercer trimestre, ja que, segons les dades confirmades per l'INE, l'economia espanyola va créixer un 0,6% en el període de juliol a setembre, de la mateixa manera que en el primer i segon trimestre. Si l'economia creixés un 0,8% seria, per tant, el creixement més alt aquest any.

L'organisme, que ha avalat el pla pressupostari del govern central, creu que Espanya tancarà aquest any amb un dèficit del 2,8% del PIB, una dècima més que l'estimat per l'executiu, mentre que veu "factible" arribar a la previsió de l'1,8% l'any vinent.