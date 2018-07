Brussel·les acusa Airbnb de falta de transparència amb els preus i l'amenaça amb l'adopció de mesures

La Comissió Europea acusa la plataforma d'allotjament turístic Airbnb de falta de transparència amb els preus. Segons Brussel·les, Airbnb amaga el preu final de l'allotjament quan el consumidor busca un habitatge per llogar per afegir-hi més despeses posteriorment, cosa que viola la normativa europea de drets dels consumidors. Per això, la Comissió Europea ha llançat aquest dilluns una advertència a Airbnb perquè rectifiqui.

"Els consumidors han de poder entendre fàcilment per què i quant han de pagar pels serveis contractats", ha advertit la comissària de Drets dels Consumidors europea, Věra Jourová. Brussel·les també acusa Airbnb de "pràctiques abusives" en casos relatius a l'anul·lació dels serveis contractats.

La Comissió Europea dona a Airbnb fins a finals d'agost per rectificar. Si no ho fa, Jourová demanarà als estats membres –que tenen competències per castigar les empreses en matèria de drets dels consumidors– que sancionin la plataforma d'allotjament turístic.

La punta de l'iceberg

La comissària ha explicat que la Comissió Europea ha rebut 6.000 queixes d'usuaris contra plataformes digitals com Airbnb. "Creiem que això només és la punta de l'iceberg", ha subratllat. "Crec que el rol de la CE és empènyer aquestes empreses a complir" la normativa europea, ha dit. De fet, Jourová ha anunciat que Brussel·les ja investiga si altres companyies d'internet compleixen la normativa.