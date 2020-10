Això pagues en comissions pel teu compte corrent

260x366 Una dona traient diners d’un caixer automàtic. / MARC ROVIRA Una dona traient diners d’un caixer automàtic. / MARC ROVIRA

L’augment de les comissions el 2019 i el 2020 ha sigut font de tot tipus de crítiques de les associacions de consumidors. La banca espanyola no passa per un bon moment i els clients han pagat part dels problemes amb un increment dels costos per tenir obert un compte corrent.

Diverses entitats ofereixen comptes sense comissions a través de les seves filials de banca online, però en el cas dels comptes de tota la vida, les pujades han sigut molt notables.

Santander

Unificació de 16 tipus de comptes i de les comissions

Aquest octubre, l’entitat presidida per Ana Botín ha anunciat que unifica 16 tipus de compte corrent en un de sol, anomenat Santander One, que tindrà un recàrrec de 10 euros al mes (120 euros anuals), que es dobla en cas de comptes inactius. Amb aquest nou compte, les condicions per no haver de pagar la comissió s’endureixen en comparació amb el passat: cal domiciliar-hi una nòmina o pensió i el pagament de tres rebuts al mes, a més de contractar almenys un crèdit, una hipoteca, un rènting, un fons de pensions o d’inversió o una assegurança.

CaixaBank

240 euros cada any per tenir obert un compte

L’últim augment de recàrrecs de CaixaBank, en vigor des de l’1 d’octubre, va incrementar la comissió de manteniment del compte corrent fins als 60 euros trimestrals. Si es domicilia una nòmina superior als 600 euros mensuals al compte, però, la comissió baixa a 15 euros i desapareix si s’hi afegeixen tres rebuts o tres compres amb targeta cada tres mesos. L’entitat també cancel·la les comissions si es tenen 20.000 euros en fons, assegurances d’estalvi o plans de pensions.

BBVA

Pagar dos euros per treure diners per finestreta

El BBVA també ha sigut recentment el blanc de les associacions de consumidors pel seu canvi de política de comissions, que entrarà en vigor el 2021. L’entitat d’origen basc augmenta dels 600 als 800 euros al mes la nòmina mínima necessària per evitar les comissions de manteniment, a la qual hi afegeix la condició de domiciliar al compte cinc rebuts mensuals o fer set pagaments amb targeta de crèdit. A més, introdueix una nova comissió de dos euros per retirar diners (2.000 euros o menys per operació) des de les finestretes de les oficines en lloc dels caixers automàtics.

Sabadell

Enduriment de les condicions per evitar els recàrrecs

L’entitat presidida per Josep Oliu va canviar aquest hivern les condicions del compte Expansió, el més habitual entre la clientela, per endurir l’exempció del pagament d’una comissió de manteniment de 5 euros al mes. Ara, a més d’ingressar-hi la nòmina (de 700 euros com a mínim) també caldrà contractar una assegurança o un crèdit, o bé dipositar 20.000 euros en un fons d’inversió.

Bankia

Manteniment més car, també per a les targetes de dèbit

Al febrer, Bankia va anunciar que el recàrrec de manteniment del compte seria de 14 euros mensuals per als clients sense ingressos i de 6 euros per als que hi domiciliïn una nòmina inferior als 700 euros al mes o una pensió o subsidi d’atur de menys de 400 euros. A més, hi ha una segona comissió per cada targeta de dèbit activa de 14 euros anuals o 28 euros en comptes sense ingressos. Per evitar-les, Bankia demana tenir invertits 30.000 en un fons d’inversió o plans de pensions, fer dues compres mensuals amb targeta de crèdit o pagar 135 euros en primes d’assegurances de l’entitat.

Caixa d’Enginyers

Puja al carro de les comissions des de fa un any

Caixa d’Enginyers va fer un gir en el seu model de negoci el setembre del 2019 i va començar a aplicar recàrrecs als comptes corrents dels socis de més de 26 anys. Concretament, va crear una comissió trimestral de 12 euros eliminable amb la domiciliació d’una nòmina de 700 euros al mes o amb una aportació mensual de 100 euros a un pla de pensions de l’entitat.