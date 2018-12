Madrid retirarà els patinets elèctrics compartits de la via pública

Finalment Madrid tampoc vol (de moment) flotes de patinets elèctrics compartits circulant per la ciutat. L'Ajuntament de Manuela Carmena ha anunciat aquest dimarts a les tres empreses que operen amb aquest model que hauran de retirar els vehicles de la via pública en un termini màxim de 72 hores, segons ha avançat 'eldiario.es'.

Actualment la capital espanyola comptava amb tres flotes de patinets elèctrics compartits: les nord-americanes Lime i Bird i la sueca Voi. A diferència de Barcelona, on aquest negoci no està permès per la normativa municipal si es fa sense un guia, Madrid permetia fins ara que aquestes empreses deixessin els seus vehicles aparcats a la via pública.