“Al final només quedarem els autònoms i els robots”

“El teu cap serà un algoritme”. Amb aquesta afirmació es trencava el gel ahir al OuiShare Fest, la principal trobada del món de l’economia col·laborativa a Barcelona, que aquest cop va centrar el debat en el futur del treball a les plataformes digitals. Empreses, experts del sector i treballadors com el col·lectiu de repartidors van abordar preguntes a les quals la regulació encara no dona resposta: com s’ha de garantir la protecció social dels autònoms que treballen per microtasques? Quina responsabilitat han de tenir les plataformes? Es pot tenir un salari digne amb aquesta fórmula? “Hem de començar per canviar la terminologia i no parlar d’economia col·laborativa quan es tracta d’una economia de plataforma”, va apuntar primer la catedràtica de dret del treball de la Universitat de Castella-la Manxa Luz Rodríguez.

La tercera edició de l’esdeveniment va servir per escenificar un conflicte que es va fer més sorollós que mai aquest estiu: les vagues dels missatgers de l’aplicació de menjar a domicili Deliveroo contra les condicions laborals de la plataforma. Un dels impulsors de la Plataforma Riders X Derechos i exrepartidor de l’empresa, Eve Llagostera, va lamentar que encara hi ha deficiències que la seva feina no cobreix. “Hem d’assumir costos com l’assegurança o una quota d’autònoms que augmenta mentre treballem en un mercat que és molt voluble”, va criticar. De fet, diversos missatgers que han abandonat la plataforma estan treballant, assessorats per Barcelona Activa, per formar una cooperativa per gestionar les seves pròpies comandes.

La responsable de Deliveroo a Espanya, Diana Morato, va afirmar que “el teu cap no és un algoritme, el teu cap ets tu”. Així doncs, va defensar que no es pot equiparar el treball autònom al treball precari, perquè al cap i a la fi és el professional qui decideix operar per compte propi. Segons la directiva, en les taules de negociació amb els representants dels repartidors durant les aturades de servei, la majoria reconeixien que preferien treballar amb el sistema actual que contractats amb el conveni col·lectiu del sector (amb un salari per hora inferior).

En aquest sentit, la vicepresidenta del sindicat d’autònoms ATA, Celia Ferrero, va criticar que el mercat laboral tendeix a “laboralitzar” els autònoms quan cal centrar el focus en les eleccions personals. “No volem paternalisme a la feina; hi ha persones que prefereixen no tenir una jornada de vuit a cinc en una oficina, i això també necessita un debat”. El sindicat vol que s’introdueixi la figura de l’autònom esporàdic, que ara per ara no té cobertura legal. Segons Ferrero, la societat demana aquestes figures més flexibles perquè “al final només quedarem els autònoms i els robots”.

A principis de setembre, el departament d’Economia va avançar un informe que ja apuntava camins per avançar en les condicions dels autònoms digitals. “Parlem de classificar les plataformes segons la relació laboral que plantegen, aconseguir una quota d’autònoms motivadora i promoure cooperatives que puguin fer aquesta funció”, recordava ahir la cap de l’àrea de regulació dels mercats i la competència de la Generalitat, Anna Merino.