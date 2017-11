Alarma a la plantilla de Nestlé pel boicot als seus productes

Les crides a boicotejar productes d’origen català no està generant alarma només en el si de les direccions de companyies, que utilitzen aquest fet com a argument per canviar de seu, sinó també en les mateixes plantilles, temoroses que la caiguda de les vendes pugui tenir conseqüències sobre els seus llocs de treball. Els treballadors de Nestlé ho van posar de manifest ahir, quan van emetre un comunicat en què reclamaven el “cessament del boicot als productes catalans a la resta d’Espanya”.

La multinacional suïssa ocupa 5.350 persones a tot Espanya, repartides en els seus dotze centres de treball. I el comunicat enviat ahir per la federació de la UGT-FICA subratlla que “els productes de Nestlé es fabriquen a tot Espanya i hi ha centres de producció en diferents zones del territori”, i que “les famílies que treballen per a Nestlé estan repartides per tot el territori espanyol”. Així mateix, asseguren que la multinacional treballa amb proveïdors i ramaders de tot Espanya.

Sebastián Serena, responsable del sector d’alimentació de la UGT-FICA, va reconèixer que els treballadors no tenen dades sobre l’afectació en vendes que estan tenint les campanyes que, a través de les xarxes socials, demanen no adquirir productes de determinades empreses. “Les empreses no estan reconeixent encara si els seus volums de venda se n’estan ressentint, però sí que hi ha alguna incidència i les empreses estan preocupades”, va dir el dirigent sindical.

Campanyes amb història

El comunicat emès ahir pel sindicat des de Madrid és similar a un altre enviat dimarts, en aquest cas de part de la secció sindical de Danone, una altra multinacional -en aquest cas, francesa, però amb una marca nascuda a Barcelona- afectada per les crides al boicot tant a Twitter com a Facebook.

L’actual situació de tensió política entre els governs de la Generalitat i de l’Estat ha recuperat una campanya contra els productes catalans amb història: els productes tèxtils ja ho van patir al segle XIX. Aquest fenomen va revifar fa una dècada i els advocats de grans despatxos jurídics asseguren que les empreses estan traslladant les seves seus per evitar possibles boicots.