Albert Sagués: “La recuperació ha de permetre avantatges d’aquest tipus”

Què li sembla adoptar criteris d’edat per rebaixar l’impost sobre la renda?

Em sembla bé. Si volem donar avantatges a la gent gran s’ha d’aconseguir augmentar una mica el seu mínim personal exempt, que ara està al voltant dels 8.000 euros anuals. La recuperació de l’economia ha de permetre millorar aquests aspectes. També trobaria una bona mesura apujar el llindar d’ingressos que estan exempts de fer la declaració de la renda fins als 18.000 euros.

I la gent més jove?

Montoro no fa esment a la precarietat laboral. Amb la precarització que hi ha a la nova ocupació, que depèn de salaris molt baixos, treballar aquest llindar del mínim personal també ajudarà que persones que no són velles ni discapacitades també vegin alleugerida la seva pressió fiscal.

En el cas de la gent gran, no seria més fàcil i transparent augmentar les pensions?

El problema que tenim és la caixa de la Seguretat Social, que està buida i es nodreix de les cotitzacions socials. L’IRPF va a una altra caixa, que es pot compensar amb altres impostos. Així, l’efecte pressupostari és molt més fàcil de regular. A més, les variacions de l’IRPF són més modificables en el temps que les de les pensions, que són més complexes per l’oposició social que provoca cada vegada que s’anuncia una rebaixa.

¿És la reforma prioritària, a hores d’ara?

En la meva opinió s’hauria d’analitzar què es va fer durant la crisi econòmica i entendre què es va retallar llavors. I, ara, restituir la situació que hi havia abans del 2012, quan es va modificar, entre altres coses, l’IVA. No tinc clar si l’actual és el millor moment per retocar la fiscalitat. Això s’acostuma a fer en contextos electorals, tot i que a hores d’ara encara falta temps per a les eleccions generals. En tot cas, s’ha d’anar amb compte.