Alemanya entra en recessió tècnica pel coronavirus

Portava mesos caminant per la corda fluixa sense acabar de caure, però la pandèmia provocada pel covid-19 ha suposat el cop definitiu: Alemanya ha entrat oficialment en recessió tècnica. El producte interior brut (PIB) de l'economia més important de la Unió Europea va contraure's un 2,2% el primer trimestre de l'any en comparació amb els tres mesos anteriors, quan l'economia del país ja s'havia frenat un 0,1%. Sumar dos trimestres consecutius amb números negatius és el que indica oficialment que un país està en recessió tècnica. És, a més, la caiguda de PIB més important des de la crisi del 2008, i el segon sotrac més important des de la unificació alemanya, segons ha informat la Oficina Federal d'Estadística (Destatis) del país i ha recollit Europa Press.

"Malgrat que la propagació del nou coronavirus no va tenir un efecte important en l'economia al gener i al febrer, l'impacte de la pandèmia va ser bastant greu en el primer trimestre del 2020", especifica l'organisme. De fet, només la caiguda del 4,7% del PIB del primer trimestre viscuda el 2009 supera el 2,2% d'aquests primers tres mesos de l'any. Comparant-ho amb el mateix període del 2019, l'economia alemanya també cau un 1,9%, quan entre l'octubre i el desembre havia registrat un creixement interanual del 0,2%.

Segons Destatis, el consum ha caigut un 2,2% en comparació amb el trimestre anterior, la despesa a les famílies un 3,2%, i la inversió empresarial un 0,2%. La despesa pública, en canvi, va créixer un 0,2%.

Alemanya va estar gairebé tot l'any passat esquivant la recessió pels pèls. A meitat d'any l'oficina estadística del país assenyalava com a raons principals que les exportacions retrocedien a un ritme més alt que les importacions, el context de guerra comercial entre els EUA i la Xina i un Brexit cada vegada més a prop de resoldre's sense acord. Finalment, el motor econòmic europeu va aconseguir tancar l'any creixent, encara que només fos a un discret 0,6%. Així, no ha estat difícil que el covid-19 accelerés els esdeveniments, i ara la previsió és que el PIB caigui un 6,3% el 2020, quan amb l'última crisi la caiguda va aturar-se al 5,7%. El ministre d'economia alemany, Peter Altmaier, calcula que fins al 2022 el país no recuperarà el PIB que tenia abans de l'expansió del virus.