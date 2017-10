Alicia Koplowitz surt d'Abertis en plena guerra pel seu control

Alicia Koplowitz ha sortit del capital d'Abertis, on tenia invertits 1,65 milions d'euros a través de la seva sicav durant el tercer trimestre de l'any, coincidint així amb la guerra d'opes al voltant del grup de concessions. La italiana Atlantia i l'espanyola ACS, mitjançant la seva filial alemanya Hochtief, han llançat ofertes creuades per quedar-se-la.

L'empresària va entrar a la companyia dirigida per Francisco Reynés en el segon trimestre de l'any, just quan Atlantia va anunciar l'operació. Al tancament del primer semestre, la sicav tenia les accions, però se n'ha desprès entre els mesos de juliol i setembre.

La sicav ha apostat per invertir en Inditex, on ha augmentat la seva inversió un 25%. Actualment controla 7,86 milions d'euros en accions del grup de moda gallec. Aena, on controla 7,63 milions, és la segona aposta de la societat d'inversió.