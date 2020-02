Almirall augmenta el benefici un 54%, fins als 136 M€

La companyia farmacèutica Almirall va tancar el 2019 amb un benefici net de 136,1 milions d'euros, un 54,3 % més que l'any anterior, segons ha informat la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). L'empresa farmacèutica també ha anunciat que ha arribat a un acord amb Paratek per comercialitzar a la Xina el seu medicament per tractar l'acne.

El grup català ha augmentat en l'últim exercici els ingressos un 12%, fins als 908,4 milions d'euros, i ha millorat el seu benefici operatiu abans d'impostos i amortitzacions (ebitda) un 45,2%, fins als 304 milions. "Per al 2020 esperem un creixement en vendes netes d'un dígit baix a mitjà i un ebitda de 260-280 milions d'euros", ha afirmat el conseller delegat d'Almirall, Peter Guenter, que anticipa un augment constant de les vendes gràcies a la implementació de la seva cartera de productes.

Guenter ha anunciat que la companyia invertirà per "donar suport als llançaments recents i futurs, la qual cosa portarà a tenir un petit augment en la partida de despeses generals i d'administració aquest 2020". Almirall, que c ompta amb un ampli catàleg de productes per tractar malalties dermatològiques, ha destinat el 2019 un total de 92,2 milions d'euros a recerca i desenvolupament (R+D).

Medicament per a la Xina

La companyia catalana ha anunciat aquest dilluns que ha arribat a un acord amb Paratek Pharmaceuticals per comercialitzar el fàrmac per a l'acne Seysara (sareciclina) a la Xina. Almirall, que comercialitza aquest medicament als Estats Units des de fa un any, serà responsable del desenvolupament, registre i venda del producte a la Xina a canvi de royalties calculats com un percentatge de les vendes netes una vegada que la marca surti al mercat.

Segons Peter Guenter, l'acne moderat a la Xina és un problema generalitzat al qual aquest medicament aportarà una solució nova i innovadora. Seysara és un antibiòtic oral que s'administra un cop al dia i, per reafirmar la seva eficiència i seguretat a la Xina, Almirall farà aquest any un estudi entre la població d'aquest país. La companyia, d'altra banda, ha avançat que celebrarà la seva junta general ordinària d'accionistes el 6 de maig a Barcelona.