Almirall guanya 77,6 milions el 2018 i supera el sotrac de l'any anterior

El grup farmacèutic Almirall va obtenir un benefici net atribuït de 77,6 milions d'euros el 2018, davant de les pèrdues de gairebé 304 milions d'euros que va registrar el 2017, segons ha informat aquest dilluns la farmacèutica a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

La companyia, que ha complert amb les seves últimes estimacions financeres, ha destacat que el seu resultat net normalitzat va arribar l'any passat als 88,2 milions d'euros, per sobre dels 27,1 milions d'euros del 2017.

Les vendes netes d'Almirall es van situar en 756,9 milions d'euros durant l'any passat, un 10,7% més que el 2017, mentre que els ingressos totals de la companyia van avançar un 7,3%, fins a sumar 811 milions d'euros.

Per la seva banda, l'ebitda (benefici abans d'impostos, interessos i altres conceptes) de la farmacèutica va créixer el 2018 un 47,3% i es va situar en 209,5 milions d'euros.

El conseller delegat d'Almirall, Peter Guenter, ha afirmat que el 2018 ha sigut un any "excel·lent" per a la companyia, marcat per "un sòlid acompliment operatiu i per decisions estratègiques" com la compra el setembre passat de la cartera de dermatologia mèdica d'Allergan als Estats Units.

Previsions per al 2019

Per al 2019, la farmacèutica espera obtenir un increment dels ingressos totals i un ebitda d'entre 290 i 300 milions d'euros.

El consell d'administració d'Almirall proposarà a la junta general d'accionistes del 8 de maig el pagament d'un dividend de 0,203 euros per acció, un 7% superior al del 2017, i en la modalitat de dividend flexible.