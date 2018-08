Almirall compra per 475 milions d'euros una cartera de productes dermatològics de l'americana Allergan

La farmacèutica Almirall ha anunciat aquest divendres l'adquisició d'una cartera de productes dermatològics a l'americana Allergan. En un comunicat emès a través de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), l'empresa ha detallat que l'operació ha tingut un cost total de 550 milions de dòlars (475 milions d'euros). En funció del rendiment del negoci, Almirall pagarà fins a 100 milions de dòlars (86 milions d'euros) de cara al 2022.

La compra per part de la companyia catalana inclou un total de cinc productes: quatre d'ells (Aczone, Tazorac, Cordran Tape i Azelex) van generar unes vendes per valor de 70 milions de dòlars (60 milions d'euros) durant el primer semestre d'aquest any. Pel que fa a l'altra marca (Seysara), Almirall espera que el seu volum de vendes se situï entre els 150 i els 200 milions de dòlars per semestre (fins a 173 milions d'euros).

Per mitjà del comunicat emès a través de la CNMV, la companyia assegura que l'operació els ofereix "una posició de lideratge" en el mercat dermatològic estatunidenc. A banda, des d'Almirall asseguren que la compra també els permet "reforçar l'actual plataforma" de cara al llançament del KX2-391, un medicament per fer front a la queratosi actínica (un dels tipus més freqüents de càncer de pell) i que pretén ser "el nou paradigma en el tractament" de la malaltia.

Aquesta operació respon a l'estratègia que Almirall va decidir adoptar ara fa quatre anys, quan la farmacèutica catalana va aprovar centrar-se en el negoci dermatològic. El punt de partida va ser la venda del seu negoci respiratori a la britànica AstraZeneca per més de 1.500 milions d'euros.

A banda, la companyia va nomenar l'any passat Ron Menezes com a nou president d'Aqua Pharmaceuticals, la filial dermatològica nord-americana d'Almirall. L'objectiu darrere d'aquesta decisió era el de redreçar aquesta línia de negoci, afectada "negativament" durant els últims anys pel llançament d'un nou medicament en el sector per part de la competència i per un reequilibri d'inventaris al canal de distribució. Pocs dies després, Almirall també va patir canvis en la direcció general. Peter Guenter va substituir Eduardo Sanchís després que aquest últim expressés el seu desig de renunciar al càrrec.

Almirall deixa enrere les pèrdues

L'anunci de la compra arriba pocs dies després que la farmacèutica presentés els seus resultats semestrals. Entre els mesos de gener i juny, Almirall va registrar un benefici de 52 milions d'euros, una xifra que contrasta amb els 73 milions d'euros de pèrdues que el grup català va acumular en el mateix període de l'exercici anterior.

Al llarg de l'últim any, a més, Almirall també ha recuperat part del valor que havia perdut en borsa. El juliol del 2017, una acció de la companyia valia poc més de 9 euros, una xifra que contrastava amb els 13 euros per acció de just un any abans. Actualment, el valor borsari de la companyia catalana és pràcticament el mateix que el 2016.