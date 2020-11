Almirall lliga el relleu generacional al segon intent

Una de les grans empreses familiars catalanes que tenia pendent i irresolt el tràngol de la successió familiar ha cantat victòria. Almirall, la farmacèutica de la família Gallardo, va anunciar aquest dilluns que Carlos Gallardo Piqué -fill de l’actual president, el veterà Jorge Gallardo- ha estat nomenat vicepresident segon, un moviment que anticipa el relleu generacional al capdavant del grup.

“El Carlos representa la determinació de la tercera generació de la família Gallardo a liderar i fer créixer l’empresa”, va afirmar Jorge Gallardo en un comunicat. “Ens complau que estigui fent aquest pas tan important per assumir més responsabilitats i més importants dins del consell, i personifica el continu suport i compromís de la família Gallardo amb Almirall”, afegia. La farmacèutica, controlada gairebé en un 60% pels Gallardo, afirmava que havia estudiat altres candidats.

Carlos Gallardo ha fet el pas al segon intent. L’any 2011, segons va desvelar El Confidencial, ja va ser triat pel seu pare com a successor, però el directiu va crear un petit terratrèmol a l’empresa perquè va rebutjar el càrrec. Segons es va publicar en el seu moment, la reacció de Jorge Gallardo va ser tan contundent que el seu fill va preferir canviar d’aires durant uns mesos i va marxar de viatge per esperar que es calmés la situació. Poc després, la farmacèutica va anunciar la contractació d’Eduardo Sanchiz com a nou conseller delegat i es posava així en mans d’un primer executiu extern a la família per primer cop. Després, l’exitós Peter Guenter va rellevar-lo en el càrrec.

Dilluns, però, Carlos Gallardo es mostrava “content d’assumir aquest nou rol” i de seguir “ajudant a portar l’empresa al següent nivell”. El nou vicepresident havia treballat a Pfizer i actualment era conseller d’Almirall, on formava part dels comitès de pipeline i feia de directiu digital.

El repte de fer oblidar Guenter

Gallardo arribarà a una empresa amb el repte de superar l’adeu de Guenter, que es fa efectiu a finals d’any després del seu exitós pas per la companyia. A l’espera que Almirall nomeni nou conseller delegat, l’empresa anunciava dilluns que en els primers nou mesos de l’any ha guanyat 57 milions d’euros, un 41% menys interanual, amb unes vendes de 613 milions, que suposen una caiguda del 3,7%.