Alten compra la consultora SDG, que té la seu principal a Barcelona

Entendre i analitzar les dades que genera qualsevol tipus d’indústria s’ha convertit en un dels negocis més sucosos de les últimes dècades. El sector ha aconseguit que més enllà de l’esforç que fan les multinacionals per desgranar la seva operativa, hagin nascut una gran quantitat de consultores que ofereixen directament aquests serveis. A Barcelona, la firma d’origen italià SDG és una de les companyies que representen aquesta onada de negocis vinculats amb les dades. Divendres el grup d’enginyeria francès Alten va anunciar l’adquisició de SDG, que té la seu més important a la capital catalana.

Alten no ha comunicat per quina quantitat de diners s’ha tancat l’operació. Tot i així, segons ha pogut saber l’ARA, després de la compra SDG es mantindrà com una unitat independent del grup i l’adquisició no implicarà canvis ni en la mida la companyia ni en les inversions previstes. La consultora d’analítica de dades va néixer a Verona, la capital del Vèneto, i té una plantilla de prop de 950 treballadors arreu del món.

La facturació prevista de SDG per al 2020 és de 76 milions d’euros, i la seva filial ibèrica en va ingressar prop de 34 l’any passat, segons les últimes dades publicades al Registre Mercantil. Alten assegura que el marge operatiu de la consultora -és a dir, l’indicador que mesura la rendibilitat de les seves vendes- durant l’últim exercici supera el 10%.

Projectes per a gegants de tot tipus

SGD, que té les seves oficines barcelonines a l’avinguda Diagonal, treballa per a companyies d’àmbits molt diferents, des de la moda i el luxe fins a gegants del consum o operadores de telecomunicacions. Entre els clients per als quals ha desenvolupat projectes hi ha marques com CaixaBank, Danone, Abertis o els gegants farmacèutics Johnson & Johnson i Bayer.

Per la seva banda, Alten compta amb una plantilla de prop de 2.000 empleats a l’Estat. No obstant, en el seu cas les oficines centrals de la filial ibèrica són a Madrid. El grup francès té més de 37.000 treballadors en 25 països i va tancar l’any passat amb una facturació de 2.624 milions d’euros, un increment del 15% respecte a l’anterior. La multinacional, que va assolir uns guanys de 164 milions d’euros, cotitza a l’Euronext Paris, el principal mercat de valors a França.