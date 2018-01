Amazon, Buffett i JP Morgan s’alien per desafiar les mútues

El sistema d’atenció mèdica dels Estats Units és, especialment des de l’òptica europea, un dels grans retrets que es fan al model de societat de la primera economia del món: és car, totalment privat, va a càrrec de grans mútues i només en algunes prestacions als col·lectius més desafavorits hi ha pagaments de l’estat.

En resposta a aquesta realitat, tres de les principals empreses nord-americanes -Amazon, Berkshire Hathaway i JP Morgan Chase- van anunciar ahir la creació d’una companyia que es dedicarà exclusivament a atendre les necessitats mèdiques dels seus treballadors, en el que s’ha interpretat com un desafiament i una crítica al sistema de protecció social del país.

Els beneficiaris del projecte són els empleats de les tres companyies, que sumen aproximadament un milió de persones.

El gegant del comerç electrònic, la firma inversora del guru Warren Buffett i el principal banc del país aportaran un directiu i recursos per crear una iniciativa sense ànim de lucre de la qual encara no se saben gaires detalls. Buffett va afirmar ahir que “els creixents costos de la cura de la salut actuen com una tènia famolenca en l’economia dels EUA”. “El nostre grup no arriba a aquest problema amb respostes, però tampoc l’hem d’acceptar com a inevitable”, va afegir.

El fundador d’Amazon, Jeff Bezos, va afegir que assumeixen el repte “amb la ment oberta sobre el grau de dificultat” del problema.

L’anunci va causar una caiguda en borsa de les asseguradores mèdiques que va ser del 3,2% en el cas de la principal firma del sector, UnitedHealth. Els analistes van rebre la notícia amb satisfacció, perquè entenen que el sector és antiquat i car, i veuen en aquest projecte un possible revulsiu.