Amazon tampoc vindrà al Mobile pel coronavirus

El gegant tecnològic Amazon ha anunciat aquest diumenge que se suma a Nvidia, Ericsson i LG i no acudirà al Mobile World Congress (MWC), que se celebrarà del 24 al 27 de febrer a Barcelona, a causa de l'alerta sanitària mundial pel coronavirus.

"A causa del brot i les contínues preocupacions al voltant del nou coronavirus, Amazon es retirarà d'exhibir i participar en el Mobile World Congress 2020, programat del 24 al 27 de febrer a Barcelona", va dir una portaveu d'Amazon.

Amazon tenia previst estar present a la fira, tant al saló principal, el Mobile World Congress, amb la seva filial Amazon Web Services, com al saló 4YFN, dedicat a l'emprenedoria, amb representants de l'equip de l'empresa dedicat a la logística de l'última milla.

Així, Amazon se suma a les companyies Ericsson (sueca), LG (sud-coreana) i Nvidia (nord-americana) que els últims dies ja havien anunciat que no assistirien al congrés de Barcelona per alerta sanitària pel coronavirus.

Dissabte diverses autoritats catalanes, com la consellera d'Empresa, Àngels Chacón, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, van intentar calmar els ànims donant suport a la celebració del Mobile i refermant la confiança en les mesures adoptades per les autoritats sanitàries.

GSMA –l'empresa que organitza el Mobile– calcula entre 5.000 i 6.000 els assistents xinesos al congrés. L'empresa ha mostrat aquest diumenge en un comunicat el seu suport als afectats pel coronavirus i ha agraït les mesures preventives que han posat en marxa algunes empreses d'aquest país que assistiran a la fira, "especialment ZTE i Huawei".

Aquest diumenge, GSMA ha refermat la intenció de mantenir la celebració del congrés i ha fet una crida a la calma a expositors i assistents. "GSMA busca tranquil·litzar els assistents i els expositors que la seva salut i seguretat són la nostra preocupació primordial", indica l'empresa organitzadora del Mobile en el seu comunicat, alhora que reitera la seva col·laboració amb les autoritats sanitàries catalanes i espanyoles.

En aquest sentit, GSMA ha recordat que divendres la consellera de Salut, Alba Vergés, va explicar que Catalunya no és una zona de risc per a la salut pública i va declarar que "el sistema sanitari català està preparat per detectar i tractar coronavirus, per donar la resposta més adequada, i això ha de ser clar per als assistents al MWC Barcelona".

Noves mesures de control

Malgrat tot, l'empresa que organitza el Mobile ha anunciat que prendrà mesures addicionals de control. Així, a més de les recomanacions de rentar-se les mans i evitar contactes amb altres persones, GSMA indica que no es permetrà l'accés al Mobile a tots els viatgers procedents de la província xinesa de Hubei. A més, els assistents que hagin estat a la Xina hauran de demostrar que van sortir del país asiàtic almenys 14 dies abans de la celebració del Mobile. Aquesta demostració caldrà fer-la amb el segell al passaport i el certificat de salut.

A més, s'implementaran sistemes de control de temperatura corporal i els assistents hauran de declarar no haver estat en contacte amb cap persona infectada.

Aquestes mesures se sumen a les ja anunciades d'augmentar l'assistència mèdica (que es duplica respecte a l'any passat), posar a disposició dels congressistes materials de desinfecció, assessorar els expositors sobre mesures d'higiene, neteja i desinfecció, instal·lar senyalització sobre les recomanacions d'higiene i un servei de seguretat i medicina telefònica les 24 hores per a tots els assistents, operatiu del 12 al 29 de febrer de 2020.

L'empresa que organitza el congrés ha indicat que "mentre es desenvolupi aquesta planificació, seguirem fent un seguiment de la situació i adaptarem els nostres plans segons el que vagi passant i els consells que rebem". "Estem lluitant amb una situació en constant evolució, que requerirà una adaptabilitat ràpida", ha indicat GSMA en el seu comunicat.

GSMA ha instat els expositors i assistents a implementar les directrius i protocols adequats, tal com suggereixen l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i altres autoritats sanitàries, "per contenir i mitigar qualsevol propagació del virus", i destaca que "la salut i la seguretat dels expositors, assistents i personal tenen una importància cabdal".

Fonts del sector de les comunicacions a Catalunya han expressat "certa preocupació, però no alarma", per l'impacte del coronavirus en el Mobile. El contagi d'un britànic a un congrés celebrat a Singapur, segons aquestes fonts, "no agrada" i caldrà veure si hi ha "un efecte dominó" després de les baixes anunciades per aquestes quatre empreses.