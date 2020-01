Amazon obrirà un centre logístic a Rubí, la vuitena inversió a Catalunya

Els tentacles d'Amazon continuen acaparant més sòl logístic a Catalunya. La companyia de comerç electrònic obrirà un nou centre logístic, aquest cop a Rubí, per cobrir les entregues ràpides del seu servei Prime Now a l'àrea del Vallès, segons avança TV3. La plataforma contractarà 300 treballadors per a aquesta instal·lació, en la que és la seva vuitena inversió en territori català.

El nou centre logístic d'Amazon s'aixecarà en una parcel·la de 25.000 metres quadrats i la nau n'ocuparà prop de 10.000. De fet, segons explica la cadena, l'empresa no serà la propietària dels terrenys, sinó que estarà en règim de lloguer a l'operadora de parcs logístics Segro. Actualment les entregues en menys de dues hores de la companyia es concentren sobretot a Barcelona, però amb l'obertura del magatzem a Rubí les podria expandir més enllà de la capital catalana.

El centre logístic més important d'Amazon a Catalunya està situat al polígon Mas Blau, al Prat de Llobregat, i compta amb 63.000 metres quadrats de superfície, preparats per a una plantilla de fins a 1.500 treballadors. Precisament el setembre passat la plataforma va optar per treure més rendiment a aquesta inversió i vendre les instal·lacions a un fons sobirà de Corea del Sud per passar a ocupar-les en qualitat de llogater.

L’impuls del comerç electrònic apunta a un rècord històric d’inversió

Tot i així, des del primer gran anunci de la seva arribada, la companyia ha incorporat altres magatzems per donar sortida als seus diferents serveis d'entrega a domicili. De fet, hi ha anat afegint sistemes de robotització que li permeten automatitzar el transport de paquets dins les instal·lacions. Aquest és el cas del centre del Prat, però també el de Martorelles, que va entrar en funcionament mesos abans que el seu germà gran.

Amazon també compta amb un magatzem a l'Eixample per gestionar les comandes urgents a Barcelona i dos centres més a Castellbisbal i Barberà del Vallès. En aquesta última inversió, l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda (municipi veí) va impugnar el setembre passat la concessió de la llicència d'obres a través d'un recurs contenciós perquè considera que la nau logística pot afectar la mobilitat del poble.

Serveis per a pimes i intel·ligència artificial

La majoria de les inversions d'Amazon a Catalunya s'han concentrat en la logística, és a dir, grans centres replets d'estanteries on emmagatzemar els productes que compren els seus usuaris a la xarxa i després es distribueixen arreu del sud d'Europa. No obstant això, l'empresa també ha sorprès amb l'obertura de dos centres dedicats a àmbits més estratègics. D'una banda, un centre per donar suport a les pimes que venen a través de la plataforma; de l'altra, un espai de recerca al voltant de la intel·ligència artificial.