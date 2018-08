Amazon arrenca l'escalada de preus a Espanya i Prime costarà 36 euros a l'any

Adeu a la 'ganga' d'Amazon Prime a Espanya. El gegant del comerç electrònic ha anunciat finalment aquest divendres la pujada de preu en la seva subscripció 'premium', que feia temps que es rumiava. A partir de demà, els seus nous clients espanyols passaran a pagar 36 euros a l'any respecte als 19,95 euros que abonaven fins ara per gaudir dels mateixos serveis. Així doncs, la decisió de la companyia suposarà que els usuaris de Prime a l'Estat passin a pagar un 80% més, fins a tres euros al mes.

L'augment de preu d'Amazon Prime es començarà a aplicar a partir l'1 de setembre per als nous clients i només els usuaris actuals que hagin de renovar la quota abans del 2 d'octubre podran mantenir el preu de 19,95 euros un any més. No obstant, aquells per als quals la subscripció caduqui a partir del 3 d'octubre hauran de decidir si volen passar a pagar 36 euros o anul·lar el pla.

Actualment, el principal avantatge d'Amazon Prime se centra en el cost dels enviaments. La subscripció permet rebre dos milions de productes a casa l'endemà de fer la comanda i bona part del catàleg en dos o tres dies sense cap cost afegit. A banda de les despeses d'enviament, en els últims anys Amazon ha incorporat altres serveis a la subscripció com ara part dels continguts de les seves plataformes de 'streaming' de sèries i pel·lícules (Amazon Prime Video) i música (Amazon Prime Music). A més, permet l'accés a alguns dels llibres electrònics de Kindle (Amazon Prime Reading) i els productes del món dels videojocs de Twitch.

Fa uns mesos la companyia ja va presentar un altre pla mensual per 4,99 euros al mes, per als clients que no volguessin mantenir-lo durant tot l'any. En comparació amb altres països de la Unió Europea i els Estats Units, el preu d'Amazon Prime a Espanya s'havia mantingut en la banda baixa dels preus des de l'aterrada de l'empresa en aquest mercat. El 2011 la subscripció per als usuaris de l'Estat era de 14,95 euros a l'any, és a dir, només va pujar cinc euros en 7 anys.

Per exemple, els clients nord-americans d'Amazon Prime ja paguen 119 dòlars a l'any, després que la plataforma d''e-commerce' anunciés un increment de preu del 20% al mes d'abril en la subscripció, que fins aleshores tenia un cost de 99 dòlars anuals.