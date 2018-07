Amazon instal·larà a Barberà del Vallès el seu segon centre més gran de Catalunya

Amazon ha tornat a triar Catalunya per obrir un nou centre logístic. Concretament, el setè al territori i el segon més gran. Serà en un terreny de Barberà del Vallès, tocant a Sabadell, al costat de la ITV del polígon de Can Roqueta, i tindrà 51.000 metres quadrats, segons ha anunciat TV3.

El gegant del comerç electrònic encara no ho ha confirmat, però diverses fonts asseguren que llogarà una parcel·la de 80.000 metres a la immobiliària Goodman, que ja ha començat a fer les obres per construir la planta. Amazon ja hauria començat a buscar treballadors perquè treballin a la seu com a mossos de magatzem.

Es tractarà del centre més gran després del que està situat al polígon Mas Blau del Prat. Catalunya és la comunitat on el gegant del comerç electrònic hi té més presència.