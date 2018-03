Amazon ensenya els budells del seu laberint al Prat

El magatzem d’Amazon al Prat de Llobregat va començar a fer les seves primeres entregues a l’octubre, però no va ser fins ahir que el gegant del comerç electrònic va presentar en societat el seu centre logístic més important a Catalunya, de 63.000 metres quadrats. L’empresa assegura que el juny vinent ja hi haurà 700 empleats fixos treballant-hi dels 1.500 que preveu incorporar en els pròxims dos anys. El centre logístic també incorpora l’operativa robotitzada que la companyia ja fa servir a Martorelles, però a gran escala. El Prat compta amb 6.000 drives, els robots plataforma que es dediquen a moure pel centre les seves 50.000 prestatgeries mòbils. El director d’operacions d’Amazon Espanya i Itàlia, Fred Pattje, va assegurar que l’empresa manté el “diàleg obert” amb els empleats del centre de San Fernando de Henares (Madrid), que han convocat vaga per protestar per les condicions laborals.