Seguiment massiu de la plantilla en la primera vaga d'Amazon a Espanya

El 98% dels treballadors d'Amazon ha secundat aquest dimecres la primera de les dues jornades de vaga al centre logístic de San Fernando, segons ha assegurat Comissions Obreres. El sindicat ha afirmat que la convocatòria "està sent un èxit total" durant els primers torns al magatzem, ja que "pràcticament tota la plantilla ha secundat la vaga". A més, valoren que la plantilla de les empreses temporals també han participat a la vaga "de manera massiva, amb una presència gairebé testimonial de treballadors de les ETT".

Els empleats del centre logístic de San Fernando de Henares estan convocats aquest dimecres i demà a una convocatòria de vaga per defensar "els seus drets laborals" i el conveni col·lectiu que tenien, ja que "ofereix millors condicions laborals que la nova proposta de l'empresa". El madrileny és el centre més antic que la multinacional del comerç electrònic té a Espanya i ocupa a unes 2.000 persones (1.100 fixes i 900 temporals).

L'origen de la polèmica es troba en el conveni que ha de garantir les condicions laborals dels treballadors. La plantilla tenia un conveni propi, firmat l'any 2015 i expirat el 2016. Després de 17 mesos de negociacions per renovar-lo, la plantilla denuncia que la companyia només ha proposat que els treballadors passin a estar coberts per les condicions del conveni del sector, el que suposaria una pèrdua de per a la plantilla.

Els sindicats critiquen que els treballadors porten sense pujada salarial des que va caducar el conveni. Fins ara negociaven pujades anuals superiors a l'IPC, però asseguren que la multinacional pretén que l'increment el marqui el conveni provincial, que "actualment és menor que el que s'hauria aconseguit en el centre de treball". Els representants dels treballadors també denuncien que la companyia no es compromet a aplicar en la seva totalitat els augments per antiguitat contemplats pel conveni sectorial.

La cobertura per baixa laboral és un dels punts que més preocupa als treballadors. Tanmateix es denuncia que es vol suspendre una de les tres categories laborals existents actualment. Els afectats serien rebaixats de categoria. El comitè de vaga ha denunciat aquesta setmana que la companyia ha posat en marxa mesures per impedir la celebració de la vaga.