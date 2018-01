Amazon obre al públic el seu supermercat físic sense caixers ni cues

El gegant del comerç electrònic Amazon ha obert aquest dilluns al públic general Amazon Go, el supermercat físic sense cues a les caixes registradores que va anunciar a principis del 2017, però va haver d'endarrerir per suposats problemes tècnics. L'establiment està situat a peu de carrer a la seu de l'empresa a Seattle i ha estat disponible per als seus treballadors des del desembre del 2016.

La botiga té una superfície de menys de 170 metres quadrats i compta amb una oferta de menjar preparat com ara amanides, entrepans i refrescos, a més d'alguns productes frescos. Els clients hi poden entrar fent servir una aplicació mòbil com a clau d'accés i paguen quan surten de l'establiment, sense passar per la caixa registradora.

La tecnologia que va servir Amazon és semblant a la que van servir els cotxes autònoms i passar per la visió per ordinador, els sensors i la intel·ligència artificial, segons ha explicat la companyia. El vicepresident de tecnologia d'Amazon Go, Dilip Kumar, ha explicat a 'The Wall Street Journal' que aquest experiment respon a "l'esforç de la companyia per reinventar com compren els consumidors".

Precisament, els problemes tècnics amb la tecnologia que cobra automàticament els clients quan surten de la botiga van obligar Amazon ha endarrerir l'obertura. Les càmeres, sensors i algoritmes que segueixen els compradors dins la botiga per registrar quins productes agafen fallaven quan hi havia molta gent o es movien ràpid, segons va publicar 'The Wall Street Journal'.

Encara que la botiga no té treballadors a les caixes registradores, Amazon Go sí que compta amb personal que s'encarrega de reposar l'inventari, revisar els carnets d'identitats a la secció de begudes alcohòliques i preparar el menjar. A més, hi ha un altre encarregat d'atendre els dubtes i les devolucions.



Kumar no ha explicat si Amazon pretén ampliar el concepte de la botiga Amazon Go a altres establiments i ha assegurat que no hi ha plans d'introduir el format a la cadena de supermercats Whole Foods, que va comprar el juny passat. Tot i així, ha admès que aquesta tecnologia s'ha desenvolupat perquè sigui escalable.