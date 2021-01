Amazon repercutirà en els venedors la taxa Google del govern espanyol

Les empreses digitals no se n'amagaven i Amazon ja ha complert l'amenaça. El gegant del comerç electrònic començarà a repercutir la 'taxa Google' a les empreses que venen a través de la seva plataforma a partir de l'1 d'abril. Així ho ha comunicat als venedors en un correu electrònic, segons ha avançat aquest divendres El Confidencial. D'aquesta manera, la comissió que cobra Amazon a aquestes companyies pujarà un 3%, el mateix percentatge que aplica des del 16 de gener el govern espanyol amb el nou impost sobre la facturació de les grans tecnològiques.

La companyia ho diu de manera explícita en el missatge, en què informa que la tarifa -que se situa al voltant del 15%- pujarà per "reflectir aquest impost addicional". La tecnològica ha pres la mateixa decisió a França i Itàlia, on els governs respectius també havien decidit incrementar la fiscalitat de les empreses digitals. Entre el gener i l'abril, mentre l'executiu espanyol encara no hagi aprovat els reglaments i la legislació secundària de l'impost, Amazon assumirà el pagament de la taxa.

L'impacte d'aquesta decisió en els consumidors finals està per veure i dependrà, en bona part, de la capacitat financera de les empreses que venen a través d'Amazon. Algunes podrien veure's obligades a repercutir també en els seus clients l'increment de la comissió, encara que una pujada de preus també els pot perjudicar en el posicionament, ja que els productes més barats acostumen a tenir més visibilitat.

La patronal digital preveu més greuges

Davant el moviment d'Amazon, la patronal del sector Adigital ha recordat que ja va advertir dels inconvenients d'aprovar la 'taxa Google' a Espanya i el seu impacte negatiu sobre les pimes que fan servir aquestes plataformes com a canal de venda. En declaracions a Europa Press, fonts de l'organització empresarial han incidit en la necessitat de comptar amb un marc regulador i fiscal per al món digital que sigui "consensuat" i no "unilateral". El sector va criticar durament que el govern de Pedro Sánchez decidís aprovar el seu propi impost en lloc d'esperar l'OCDE, que havia d'implementar una versió global de l'impost que ha tornat a ajornar fins a mitjans del 2021.