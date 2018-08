Amazon no troba el personal adequat per als seus magatzems

Amazon ha trobat el seu lloc a l’àrea metropolitana de Barcelona però li està costant trobar personal. La multinacional tecnològica va anunciar que s’instal·lava a Catalunya per primera vegada ara fa tres anys, el 2015. Des d’aleshores, Amazon ja ha obert quatre centres logístics, al Prat de Llobregat, Castellbisbal, Martorelles i l’Eixample de Barcelona, a més d’unes oficines al 22@, però trobar els treballadors adequats per omplir les seves plantes li està costant.

“Hi ha perfils que costen de cobrir”, advertia fa uns dies el director a Espanya de l’empresa de recursos humans Manpower Group, Raúl Grijalba. I afegia: “Amazon, per exemple, encara està buscant gent amb un perfil que funcioni per als seus magatzems logístics, perquè no en troba”. El conseller delegat de Setesca, Jordi Damià, hi coincideix. Aquesta empresa de headhunting i especialitzada en serveis tecnològics també ha fet recerca de personal per a la multinacional i adverteix que, tot i que han aconseguit trobar alguns bons perfils, “hi ha una falta important de personal qualificat per a aquests llocs”.

“Falten tècnics especialistes en gestió de magatzems”, assegura Damià, que remarca que els magatzems d’Amazon són moderns i robotitzats. “Costa trobar un treballador de magatzem que domini les noves aplicacions que té la robòtica i que hi entengui mínimament de programari”, argumenta Damià. “El que calen -continua- són treballadors amb un cicle superior de FP en logística o bé enginyers industrials”.

El problema, segons les empreses de recursos humans consultades, és que hi ha un buit entre la formació que han rebut els estudiants que podrien ocupar aquestes places, els treballadors que hi ha al mercat i el que necessiten aquestes noves empreses tecnològiques.

“Ara mateix tenim estudiants de FP que no estan prou preparats per fer aquestes feines i uns graduats universitaris en enginyeria que sí, però que aspiren a treballar en alguna cosa més que en un magatzem”, evidencia Damià.

La multinacional té dues necessitats bàsiques, segons explica el responsable de Setesca. D’una banda, busquen perfils no qualificats per al que anomenen picking manual, és a dir, els treballadors que manipulen directament els productes “per posar-los al camió de sortida”, i, de l’altra, tècnics més especialitzats que sàpiguen controlar i programar els robots que utilitzen aquests centres logístics. “El sou per als primers s’acosta als 20.000 euros bruts a l’any i el dels segons, que és qualificat, està al voltant dels 40.000”, concreta Damià.

El problema per trobar perfils, a més, no és exclusiu d’Amazon. “Totes les empreses d’ e-commerce estan igual; tenen magatzems, centenars de milers de referències i, a més, el client ara és molt exigent amb l’eficiència i els terminis d’entrega, i per això tots estan introduint la robòtica”, explica Damià.

Reenfocar la FP

La dificultat per trobar personal xoca amb el gran nombre d’aturats que encara hi ha a Catalunya. Segons les últimes dades de l’Enquesta de Població Activa actualment hi ha 432.000 aturats al país: la taxa, de fet, supera l’11%.

“Moltes d’aquestes persones no tenen les habilitats que calen actualment; la tecnologia avança molt més de pressa que la capacitat d’adaptació de la gent”, explica Damià. Es tracta d’una percepció compartida pel departament d’Empresa. La consellera del ram, Àngels Chacón, va assegurar a l’ARA la setmana passada que, ara mateix, “el repte més gran és que els aturats no s’adeqüen als perfils que es busquen”. Chacón va assegurar, fins i tot, que “hi ha empreses que no poden atendre segons quines comandes perquè no tenen prou gent”.

Per als experts en selecció, el problema radica en el model de formació professional. “Cal augmentar el nivell de la FP del país, i treure-li l’estigma que són els estudis que fa qui no en sap més”, reclama Damià, que conclou: “Cal afinar molt més entre els estudis formatius i les necessitats de les empreses”.