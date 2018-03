Amec es posa com a objectiu exportar més als Estats Units i dubta que hi hagi una guerra comercial

Amec, l'associació que aglutina les principals empreses industrials internacionalitzades, està preparant un pla per potenciar les vendes als Estats Units, segons ha revelat aquest dimecres el director general de l'associació, Joan Tristany.

El president d'Amec, Manel Xifrà, ha reconegut que els Estats Units i l'Àsia són "l'assignatura pendent de les empreses exportadores espanyoles", quan aglutinen conjuntament la meitat del mercat mundial. No obstant això, els Estats Units només suposa un 6,9% de les exportacions de les empreses d'Amec i l'Àsia un 6,1%, mentre que el gran gruix és la Unió Europea, amb un 57,3% i l'Amèrica Llatina, amb un 11,3%.

Respecte a l'onada proteccionista desfermada per l'administració Trump, que ha anunciat aranzels a productes com l'acer i l'alumini, aquesta associació no creu que acabi derivant en una guerra comercial.

"Estic esperançat que no hi haurà una guerra comercial", ha dit Tristany, i s'ha referit a un informe de l'OCDE segons el qual si els aranzels pugen un 10% als Estats Units, la Unió Europea i la Xina seria com tornar al 2001 i tindria un cost d'una caiguda del PIB en aquestes tres zones comercials de l'1,9% i disminuiria un 1,4% el PIB mundial.

La vitalitat de la demanda exterior ha permès a les empreses d'Amec augmentar les exportacions un 9,2% el 2017, un impuls que preveuen mantenir aquest any fins a arribar a un creixement del 9,9%.

L'informe "d'Amec revela que fins al 70% de les companyies van incrementar l'any passat les exportacions, que van superar en conjunt els 5.400 milions d'euros.

L'estudi, presentat aquest dimecres, assenyala que el 91% d'aquestes empreses industrials internacionalitzades van tancar l'any amb beneficis –encara que el 19% va empitjorar els resultats respecte a l'any anterior– i que només el 9% va registrar números vermells.

A més, el 60% de les firmes van incrementar les seves plantilles el 2017, mentre que el 27% ha mantingut el nombre de treballadors i el 13% l'han reduït.

A l'horitzó del 2018, el 80% de les empreses preveu incrementar les seves vendes exteriors, amb una expectativa de creixement del 9,9%.

Pel que fa al destí de les exportacions, la Unió Europea és el principal mercat, liderat per Alemanya i el Regne Unit, tot i que aquest ha caigut un 6% com a conseqüència dels canvis produïts pel Brexit.

L'informe, elaborat a partir d'una enquesta realitzada entre les empreses associades, revela també que un dels principals obstacles als quals han de fer front les empreses és la competència de països que fabriquen a baix preu i el cost de l'energia i de les matèries primeres.

Una altra de les traves és la falta de personal qualificat, cosa que dificulta la innovació, una de les principals estratègies per ser competitius i seguir creixent.