Ametller Origen obrirà un restaurant a la Casa Seat

Ametller Origen obrirà un cafè-restaurant a la futura Casa Seat de Barcelona, l'espai multidisciplinari que la marca d'automoció obrirà per Sant Jordi en ple centre de Barcelona, a la cruïlla del passeig de Gràcia amb la Diagonal, on hi havia la seu del Deutsche Bank.

Serà un cafè-restaurant amb capacitat per a 35 persones i una oferta gastronòmica basada en la dieta mediterrània, amb gran protagonisme per als productes de temporada, segons ha informat Seat. La marca de Martorell vol convertir l'oferta gastronòmica en un atractiu més per a la Casa Seat, la qual vol convertir en un referent de l'agenda cultural de Barcelona.

L'àrea de restauració estarà a la planta zero de l'edifici, a peu de carrer, i s'hi oferiran esmorzars, dinars i aliments preparats amb tècniques de cocció que assegurin el valor nutricional dels aliments. "La sostenibilitat, la innovació i la gran relació qualitat-preu són valors que comparteixen Seat i Ametller Origen", ha indicat Gabriele Palma, director de la Casa Seat, que ha indicat que la companyia vol promoure, a més de la mobilitat sostenible, "una alimentació més saludable".

El director general d'Ametller Origen, Josep Ametller, ha destacat el fet que una empresa de la dimensió de Seat hagi triat Ametller Origen per a aquest projecte. "És un honor", ha dit. El cafè-restaurant obrirà al públic el 23 d'abril, coincidint amb la diada de Sant Jordi.