Ametller es llança ara a donar servei als menjadors escolars

Ametller Origen, grup familiar conegut sobretot per la seva xarxa de botigues de fruites i verdures, pretén impulsar el seu negoci de menjadors escolars el curs vinent. Fins ara, serveix quatre col·legis i un miler d’alumnes. “El nostre pal de paller continua sent el mateix, l’alimentació, i per això seguim la fórmula més transversal possible. Servir menjar a les escoles és una altra de les vies que tenim”, afirma Josep Ametller, un dels dos germans accionistes del grup.

L’any passat l’empresa va facturar 162 milions d’euros, un 15% més que en l’exercici anterior. A causa d’aquest creixement, el grup va arribar a tenir més d’una dotzena de societats. Ara estan en procés de consolidació i simplificació d’empreses.

Ametller Origen, nascuda i amb seu al Penedès, va començar aquesta àrea de negoci el curs passat. Actualment quatre escoles li han contractat els seus serveis, el que li suposa servir menús a un miler d’alumnes cada dia lectiu. Ametller no es limita només a oferir el menjar -en format de càtering o cuinat a la mateixa escola-, sinó que ofereix també els serveis de monitoratge i de lleure que acostumen a anar associats a aquest tipus de negoci. Ametller es nega a revelar el nombre d’escoles que s’han posat com a objectiu per impulsar la seva àrea de col·lectivitats.

La direcció de l’empresa defensa que el negoci de menjadors escolars està molt vinculat a l’activitat que du a terme la seva fundació, que fa activitats per promoure una alimentació saludable. L’any passat les activitats de la fundació van passar per 50 escoles i 4.200 alumnes.

Creixement via diversificació

El grup Ametller Origen ha crescut en els últims anys a gran velocitat amb una política de diversificació de negocis. “La nostra vocació original és la de produir, però ens dediquem al menjar i per això cada cop més anem cap als plats preparats i saludables”, diu Josep Ametller. El grup produeix fruites i verdures -té 1.500 hectàrees en propietat-, ven a les seves botigues, té un obrador on ha desenvolupat els seus propis menjars preparats, té restaurants i dona servei a escoles. La xarxa comercial està formada per 91 botigues, tot i que cada any el nombre es va ampliant en un màxim de quatre, sempre en propietat de la família.