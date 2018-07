La italiana Amplifon compra la catalana GAES per 528 milions d'euros

L'empresa italiana Amplifon, una cadena d'establiments especialitzada en productes per a la cura auditiva, ha comprat la catalana GAES. L'operació s'ha fet pública aquest dimarts i està valorada en 528 milions d'euros, segons ha explicat GAES a través d'un comunicat. L'import que ha desemborsat Amplifon és per quedar-se "amb el 100%" de la cadena de centres auditius, segons han informat fonts de l'empresa.

GAES, que va començar l'expansió internacional fa poc més de vint anys, considera que l'acord permetrà consolidar la marca a escala internacional, especialment al mercat llatinoamericà, i "accelerar l'expansió". De fet, l'empresa va apostar el 2015 per obrir una trentena d'establiments a l'Amèrica Llatina, aterrant per primer vegada en països com Colòmbia i Panamà.

La cadena de centres auditius, dirigida per Antoni Gassó, compta amb 1.800 treballadors a tot el món i és present a Espanya, Portugal i Andorra, a més de sis països de l'Amèrica Llatina. El 2017 va registrar uns ingressos rècord de 210 milions d'euros (un 4% més que l' exercici anterior) i un benefici que es va situar al voltant dels 30 milions d'euros.

Amplifon, per la seva banda, compta amb 14.000 col·laboradors i una xarxa de més de 10.000 llocs de venda repartits en 21 països dels cinc continents. Per a Enrico Vita, director general d'Amplifon, l'adquisició permetrà a l'empresa "ser líders a Espanya [...] i entrar a l'Amèrica Llatina".