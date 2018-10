Antai va guanyar 12 M€ amb l’última ronda de Glovo

Aquest estiu Glovo va aconseguir tancar una de les inversions més grans en els últims anys de l’ecosistema tecnològic català. L’aplicació d’enviaments a domicili va captar 115 milions d’euros de diversos fons i empreses com ara ArmRest -propietari de la cadena de restaurants La Tagliatella- per continuar la seva expansió internacional. Aquesta operació també va ser rendible per a diversos inversors i venture builders catalans. Segons ha pogut saber l’ARA, Antai -la societat de creació d’empreses dels cofundadors de Wallapop Miguel Vicente i Gerard Olivé- va vendre part de la seva participació en la start-up per prop de 12 milions d’euros.

Els dos emprenedors formaven part del capital de Glovo a través de dues societats. Per una banda, JustBell, la plataforma de personal sota demanda creada per Antai que es va fusionar amb Glovo als inicis de l’empresa el 2015. Aleshores Vicente i Olivé també van assumir el càrrec de copresidents de la companyia catalana. Per l’altra, Antai també mantenia una participació a Glovo a través de Baloon Capital Partners, un vehicle inversor amb seu al Pier01 de Barcelona Tech City, del qual és l’únic accionista.

Així doncs, en aquesta última ronda de Glovo, Antai va vendre la seva participació amb les dues societats per prop de 14 milions. No obstant això, el venture builder va tornar a invertir en l’aplicació gairebé dos milions, per la qual cosa va tancar l’operació amb uns guanys de prop de 12 milions. Fonts pròximes a la companyia confirmen que la valoració de Glovo ja se situa al voltant dels 300 milions d’euros. Contactat per aquest diari, Antai no va respondre a les preguntes de l’ARA.

Aquesta estratègia d’inversió és semblant a la que Antai ja ha anat seguint amb l’altra joia de la corona del seu negoci de creació d’empreses: Wallapop. Segons fonts del sector, en les últimes rondes de finançament de la plataforma de compravenda de segona mà, Vicente i Olivé han anat reduint la seva participació a Wallapop fins a quedar totalment fora de l’accionariat. Precisament, Agustín Gómez, l’últim cofundador de la companyia que encara estava involucrat en el dia a dia de Wallapop com a conseller delegat, va anunciar que deixava el càrrec a principis de setembre. En el seu lloc l’empresa ha nomenat Rob Cassedy, ex director general d’eBay Kleinanzeigen, mentre que Gómez segueix com a president. Aquest moviment ha fet créixer els rumors dins l’ecosistema tecnològic català sobre una possible venda de la companyia, que en els últims anys ha mantingut la seva valoració estancada al voltant dels 360 milions d’euros.

Judici anul·lat

Mentre Glovo continua creixent en nous mercats -ja és present en països com Egipte, l’Argentina, el Brasil i Turquia-, l’aplicació de repartiment a domicili també manté una disputa als tribunals pel seu model de contractació laboral. La companyia catalana s’havia d’enfrontar ahir a una quinzena de repartidors en un judici a Barcelona, però el litigi es va anul·lar i ha quedat ajornat fins al juny del 2019, segons van confirmar a l’ARA fonts de la defensa.

En el terreny laboral, Glovo ja porta dues sentències a favor en l’últim mes. Primer, un tribunal de Milà va decidir que els seus missatgers italians no eren falsos autònoms i fa dues setmanes un jutjat de Madrid va arribar a la mateixa conclusió. Aquestes sentències, amb tot, contradiuen la decisió del tribunal de València que va donar la raó a un repartidor de Deliveroo i va sentenciar que era un fals autònom.