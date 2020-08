Apple es converteix en la primera empresa nord-americana que val 2 bilions de dòlars

Apple torna a estar d'enhorabona. I torna a fer història en un mes d'agost. Dos anys després de convertir-se en la primera empresa cotitzada dels Estats Units a trencar la barrera del bilió de capitalització borsària, aquest dimecres ha superat la dels dos bilions. És a dir, que la tecnològica fundada per Steve Jobs es converteix altre cop en la primera del continent americà a valer dos bilions de dòlars. És, de fet, la segona en tot el món a aconseguir-ho: el desembre de l'any passat la petroliera Saudi Aramco va aconseguir valer el mateix l'endemà de sortir a borsa. Ha sigut a mig matí dels Estats Units que les accions d'Apple han superat els 467 dòlars, la qual cosa automàticament s'ha traduït en aquesta valoració.

Això vol dir que la tecnològica ara dirigida per Tim Cook val quatre vegades més que totes les empreses de l'Íbex-35 juntes (que acumulen una capitalització borsària inferior al mig bilió d'euros) i supera el valor de l'economia espanyola, que va tancar el 2019 amb un PIB d'1,2 bilions d'euros.

La fita, però, no ha agafat la companyia desprevinguda. Mentre l'economia dels Estats Units i la de la resta del món afrontava les conseqüències de la crisi del coronavirus, les grans tecnològiques del país tancaven el segon trimestre de l'any incrementant gairebé tots els marcadors. Entre elles, Apple. Els beneficis de l'empresa responsable de l'iPhone van créixer un 12% entre l'abril i el juny, i van superar els 11.000 milions de dòlars (uns 9.000 milions d'euros). En el mateix període, va ingressar uns 59.000 milions de dòlars (49.000 milions d'euros), també un 12% més. És, de la lliga de les quatre grans tecnològiques (amb Amazon, Facebook i Google), la que més guanya.

Si el moment no és dolç del tot, però, és perquè Apple té dos problemes importants a la vora. El primer, que l'ordre de Donald Trump de deixar de fer negocis amb la companyia xinesa Tencent, responsable de WeChat, el Whatsapp xinès, podria reduir el seu rendiment en el que és el segon mercat més important per a la marca: la Xina. El segon, un conflicte obert amb la companyia responsable del videojoc Fortnite, Epic Games. Aquest videojoc que es va posar de moda el 2018 i que es va convertir un any més tard en el que més diners ha ingressat i en temps rècord, ha declarat la guerra a la marca ideada per Steve Jobs.

Conflicte pels micropagaments

El problema rau en el fet que Apple, i també Google, obliguen Epic Games –com qualsevol altra empresa– a pagar un 30% de les vendes que faci a través de les seves aplicacions, com ara Fortnite. Dijous de la setmana passada, Epic Games va passar per sobre d'aquesta norma anunciant un sistema de pagament propi en les noves versions del Fornite per a mòbils. I Apple i Google han respost no permetent als usuaris d'iPhone o de mòbils amb sistema operatiu Android descarregar-se aquesta última versió. Apple va treure Fortnite directament de la seva botiga virtual i Epic Games, en un moviment que tothom va entendre que estava preparat, va començar una campanya a les xarxes contra la companyia dirigida per Tim Cook.

Ara bé, si alguna cosa deixa clara la fita aconseguida aquest dimecres és que als accionistes els importa poc: si entre tots han fet que la companyia sigui la segona empresa del món a valer 2 bilions de dòlars és que confien sobradament en la seva solvència.