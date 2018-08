Apple ja val més d'un bilió de dòlars

Apple, actualment la companyia amb la màxima capitalització a la borsa, ha assolit una fita que cap empresa estatunidenca havia aconseguit fins ara. El grup fundat per Steve Jobs ja val més d'un bilió de dòlars (861.220 milions d'euros). Aquest dijous el preu de l'acció ha crescut un 2,52% a la borsa de Nova York, fet que li ha permès arribar a la màgica xifra.

Recentment la multinacional amb seu a Cupertino va anunciar un benefici net de més d'11.000 milions de dòlars (9.863 milions d'euros) durant el seu tercer trimestre fiscal, que va de l'abril al juny. La dada suposa una millora del 32% respecte el mateix període de l'exercici anterior. Per altra banda, el gegant de la tecnologia també va incrementar el seu volum de facturació un 17% entre abril i juny. Concretament, Apple va ingressar 53.265 milions de dòlars (45.608 milions d'euros).

Segons la companyia, aquesta millora dels resultats es deu a un creixement del preu mitjà de venda dels seus productes. L'import mitjà dels dispositius actuals és de 724 dòlars (620 euros), mentre que l'any passat era de 605 dòlars (518 euros). De fet, el producte estrella de la marca, l'iPhone, va registrar un augment interanual de les vendes de tan sols l'1%.

En aquest sentit, altres aparells com l'iPad o els ordinadors Mac també van veure com les seves vendes es frenaven. En el cas de les tauletes, el nombre d'unitats adquirides pels clients només va créixer un 1%, mentre que els portàtils van veure com les vendes unitàries queien un 13%. Aquestes dades contrasten amb les d'altres productes com l'Apple Watch o els Air Pods (els auriculars de la companyia), que van experimentar un augment de vendes del 37%.