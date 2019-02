Apple tanca durant quatre mesos la botiga de la plaça Catalunya per reformes

A partir de dissabte a la nit, els clients que vulguin comprar els productes d’Apple ja no ho podran fer a la seva botiga més emblemàtica a Barcelona. El local de la companyia a la cantonada de passeig de Gràcia amb plaça Catalunya, inaugurat encara no fa set anys, tancarà aquest diumenge les portes durant quatre mesos per reformes, segons ha pogut saber l’ARA. Aquesta transformació és part de la renovació dels establiments que està fent el fabricant de l’iPhone en moltes grans ciutats. Mentre duri la reforma, els treballadors de la botiga es traslladaran a l’Apple Store del centre comercial La Maquinista i, per tant, el tancament temporal no implicarà acomiadaments. Per a les reparacions, els clients també podran fer servir les botigues de servei tècnic associades a Apple.

Amb la renovació, el local d’Apple al passeig de Gràcia es transformarà en un espai més interactiu, amb pantalles més grans i altres accessoris tecnològics nous per millorar l’experiència del consumidor. L’edifici on és la botiga és propietat de Pontegadea (la immobiliària del fundador d’Inditex, Amancio Ortega), que el va comprar per 80 milions d’euros el 2012. Aquell mateix any, Apple va inaugurar la botiga, la segona a Barcelona i a tot l’Estat després de la de La Maquinista. Tot i així, el local de passeig de Gràcia és el més gran de la firma al sud d’Europa, amb 2.500 metres quadrats i tres plantes.

En total, Apple té més de 500 establiments arreu del món. La companyia de la poma també està renovant una altra de les seves botigues més grans, l’icònic cub de vidre a la Cinquena Avinguda de Nova York. Les obres havien d’estar enllestides a finals del 2018, però la companyia encara no ha reobert l’establiment. A part de ser una botiga a l’ús, aquest enclavament s’ha acabat convertint en una atracció turística per a molts visitants de la ciutat nord-americana.

Part del motiu de la renovació de les botigues d’Apple és que l’empresa les vol potenciar com a espai de xerrades i activitats sobre la seva tecnologia. En alguns establiments, com la nova botiga als Camps Elisis de París, la companyia ja hi organitza una sèrie de conferències periòdiques batejades amb el nom Today at Apple.

Canvis en la direcció

Precisament, aquesta setmana la directiva que va planejar l’expansió de les botigues d’Apple ha anunciat que deixa la companyia. La directora de vendes minoristes, Angela Ahrendts, va entrar fa cinc anys a l’empresa tecnològica després d’ocupar el càrrec de consellera delegada a la firma de moda Burberry, però abandonarà Apple a l’abril. La seva successora serà Deirdre O’Brien, fins ara responsable de personal.