Apple estudia fabricar el seu propi cotxe elèctric a partir del 2024

La poma d'Apple podria aparèixer en uns quants anys no només al darrere dels seus mòbils, sinó també sobre les matrícules dels cotxes. La companyia nord-americana estudia entrar en el mercat de l'automoció i començar a produir vehicles elèctrics amb tecnologia de conducció autònoma el 2024, segons ha avançat aquest dimarts l'agència Reuters.

El fabricant de l'iPhone fa anys que treballa en el projecte Titan per dissenyar el seu propi vehicle. En un principi l'empresa s'havia centrat en desenvolupar software per a altres firmes de cotxes, però des de la incorporació de l'exdirectiu de Tesla Doug Field la seva estratègia ha tornat a fer un gir, apunta l'agència.

Ara l'objectiu d'Apple seria fabricar el seu propi vehicle de passatgers per al mercat de masses, a diferència d'altres gegants tecnològics com Alphabet (la matriu de Google), que s'ha centrat en els taxis autònoms a través de la seva filial Waymo. De fet, una de les parts clau d'aquest llançament és que l'empresa dissenyarà i fabricarà les seves pròpies bateries per reduir-ne el cost.

"Si hi ha una empresa al món que té els recursos per fer això és, segurament, Apple. Però alhora no és un telèfon", explicava una font pròxima al projecte Titan a Reuters. La iniciativa encara no està del tot definida i tampoc queda clar qui s'encarregaria del muntatge dels vehicles, que es podria encarregar a un soci extern. Apple ja depèn en bona part de companyies xineses per fabricar i proveir els components dels seus dispositius electrònics.

Tot i així, les fonts citades per Reuters avisen que aquests plans es podrien endarrerir fins al 2025 a causa de la pandèmia. El cert, però, és que amb l'entrada al mercat de la mobilitat elèctrica Apple passaria a competir frec a frec amb un altre favorit de Silicon Valley, Tesla, que ahir va acabar la jornada amb una caiguda del 6,5% en el preu de les accions després que es filtrés la notícia.