Apple guanya gairebé 60.000 milions de dòlars el 2018

Apple ha tancat el seu exercici fiscal del 2018 amb un benefici net de 59.531 milions de dòlars (uns 52.300 milions d'euros), la qual cosa representa un increment del 23% respecte a l'any anterior, quan va aconseguir 48.351milions. Els accionistes de l'empresa de la poma mossegada han obtingut durant els últims dotze mesos uns guanys d'11,91 dòlars per títol, davant dels 9,21 de l'exercici anterior, i la companyia ha facturat un total de 265.000 milions de dòlars, un 15,9% més.

Els resultats del gegant tecnològic amb seu a la ciutat californiana de Cupertino s'han conegut tan sols dos dies després de la presentació dels seus nous models d'ordinador superlleuger MacBook Air i de tauleta iPad, i en el mateix trimestre en què ha anunciat els seus nous telèfons iPhone XS, XS Max i XR.

Els beneficis abans d'impostos en aquests últims dotze mesos han sigut de 72.903 milions de dòlars, i l'empresa ha pagat als accionistes uns dividends de 2,72 dòlars per títol.

Pel que fa als resultats trimestrals, els que més interessaven als analistes i inversors a Wall Street, l'empresa californiana va guanyar entre juliol i setembre 14.125 milions de dòlars, un 32% més que en el mateix període de l'any passat, i va facturar per valor de 62.900 milions, un 20% més.

Menys vendes però amb més marge

Apple demostra amb aquests resultats que la seva estratègia de treure al mercat telèfons més cars per mantenir o incrementar la facturació malgrat l'alentiment en vendes està donant fruits, ja que malgrat vendre aproximadament els mateixos iPhone en aquest últim trimestre que en el mateix del 2017, va ingressar un 29% més.

Una cosa similar va passar amb la seva línia d'ordinadors Mac, dels quals, entre el juliol i el setembre, en va vendre un 2% menys. Malgrat això va facturar per ells un 3% més que en el mateix període de l'any passat.

Les tauletes iPad, per la seva banda, van seguir la seva tendència a la baixa: se'n van vendre un 6% menys que en l'últim trimestre de l'exercici anterior i es va facturar per elles un 15% menys.

Els resultats de l'empresa de Cupertino no van convèncer Wall Street, on les accions d'Apple van perdre un 4,28% del seu valor, fins als 212,72 dòlars per títol, en les operacions electròniques posteriors al tancament dels parquets novaiorquesos.