Apple pagarà 38.000 milions de dòlars en impostos per repatriar capitals als Estats Units

Apple ha anunciat que repatriarà una bona suma dels capitals que té a l'estranger, si no tots, com a part d'una sèrie de mesures que permetran injectar 350.000 milions de dòlars en l'economia dels Estats Units en els propers 5 anys.

L'anunci, que va agafar per sorpresa als mercats, figura en un comunicat en el qual la companyia de Cupertino explica els seus plans d'inversió, i que inclouen també el seu compromís de crear 20.000 nous llocs de treball als Estats Units en el termini de cinc anys, informa Efe.

Però en la informació facilitada l'empresa ha destacat especialment el fet que, com a part d'aquests plans, anticipa que en un període no indicat pagarà prop de 38.000 milions de dòlars en impostos per la repatriació de capitals que té repartits arreu del món.

"Un pagament (en impostos) d'aquesta mida probablement sigui el major d'aquest tipus que s'hagi fet", diu el comunicat del gegant tecnològic. Aquesta repatriació està emparada en el que recull la reforma fiscal aprovada a finals de l'any passat per l'administració Trump, que busca, entre altres mesures, convèncer les empreses nord-americanes perquè repatriïn els seus capitals reduint les càrregues fiscals.

La taxa aplicada a aquesta repatriació, que s'aplica en una sola vegada, està en el 15,5% per als capitals en efectiu i el 8% per altres actius, un avantatge que Apple ha volgut aprofitar en aquesta ocasió.

El comunicat d'Apple, però, no dóna compte de quants diners pensa portar des de l'exterior, tot i que càlculs de mitjans especialitzats apunten que pot estar al voltant dels 250.000 milions de dòlars.

L'any passat Apple havia informat que tenia fora del país uns 252.300 milions de dòlars, tant en efectiu com en el capital equivalent d'altres actius, de manera que els experts creuen que Apple té intenció de repatriar tots el seu capital extern.

A finals de l'any passat, després que es promulgués la reforma fiscal, 'The Wall Street Journal' va calcular que la repatriació de capitals podria arribar fins als 400.000 milions. Si es confirma aquesta xifra, Apple acumularà la majoria d'aquesta suma.

Apple ha estat una de les firmes criticades pel president dels Estats Units, Donald Trump, pels capitals o les fàbriques que mantenen a l'exterior, o per la domiciliació de seus fora del país per aprofitar avantatges fiscals en altres estats.