Apple admet que el forat de seguretat en els processadors afecta tots els seus dispositius

Apple ha confirmat que tots els seus sistemes Mac i dispositius iOS estan afectats per les vulnerabilitats Meltdown i Spectre, presents en la majoria de processadors moderns del mercat i que van sortir a la llum després que el fabricant de xips Intel confirmés el seu abast. La companyia ha assegurat que no s'han detectat atacs contra els seus productes basats en aquests 'bugs' o errors de programació, i ha llançat les primeres actualitzacions de seguretat.

A través d'un comunicat publicat a la seva pàgina de Suport, Apple ha assegurat que no ha tingut coneixement de l'existència de cap ús maliciós d'aquestes vulnerabilitats contra equips dels seus clients. No obstant això, ha recomanat als usuaris que les descàrregues de programari es facin "només des de fonts oficials com l'App Store", ja que els atacs basats en aquests forats de seguretat necessiten una "aplicació maliciosa".

Apple ja ha començat a llançar actualitzacions de seguretat contra Meltdown per als seus sistemes operatius iOS 11.2, macOS 10.13.2 i tvOS 11.2. A més, la companyia ha garantit que watchOS, amb el qual treballen els seus rellotges intel·ligents Apple Watch, no està afectat per aquesta vulnerabilitat.

Millores en la seguretat

La tecnològica ha explicat a més que la vulnerabilitat Spectre és "extremadament difícil" d'aprofitar amb finalitats malicioses a través d'un programari, però "pot ser potencialment explotada" des del codi Javascript d'un navegador web. Així, ha avançat que "en els propers dies" difondrà actualitzacions de seguretat contra aquest 'bug' per al seu navegador Safari en macOS i iOS.

Enfront de la preocupació existent sobre la hipotètica ralentització dels equips per garantir la seva seguretat enfront d'aquests 'bugs', Apple ha assegurat que, després de les proves realitzades les seves actualitzacions no es tradueixen en una reducció de rendiment mesurable. L'únic cas comptabilitzat s'ha detectat en els tests del proper pedaç per a Safari, amb un impacte "de menys del 2,5%".