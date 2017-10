Applus guanya un 1,2% menys fins al setembre

Applus, la companyia de certificacions i ITV, va obtenir un resultat brut d'explotació (ebitda) ajustat de 140,2 milions d'euros durant els nou primers mesos d'aquest any, fet que suposa un descens de l'1,2% respecte a un any abans, segons ha informat aquest dimarts la companyia.

Els ingressos van ascendir a 1.185 milions, un 0,3% menys, mentre que el resultat operatiu es va situar en 106,4 milions d'euros, un 0,1% més. "Els resultats del tercer trimestre de l'exercici continuen mostrant una millora gradual, i es manté així la tendència de recuperació iniciada fa més d'un any", ha destacat el conseller delegat d'Applus, Fernando Basabe.

Applus és una de les companyies cotitzades a borsa que ha decidit traslladar la seva seu de Cerdanyola a Madrid a causa de la situació política a Catalunya.

Segons ha explicat Basabe, els ingressos orgànics van créixer un 0,2%, dada similar a la del trimestre anterior, amb una "clara millora" sobre l'evolució dels últims dos anys. En concret, les divisions de Laboratoris i Auto van elevar els seus ingressos orgànics durant l'any a l'entorn del 5% i IDIADA -el circuit de proves per l'automòbil- va créixer a doble dígit.

No obstant això, aquests increments s'han vist minorats per la reducció dels ingressos en la divisió d'Energy & Industry, que segueixen afectats per les condicions adverses en el mercat del petroli i el gas, segons ha explicat Basabe.

El marge del resultat operatiu ajustat del grup ha sigut del 9,0%, superior al 8,9% obtingut en el mateix període de l'exercici anterior.

El deute net es va reduir en aproximadament 60 milions d'euros respecte al tancament de setembre del 2016, cosa que, amb als fluxos procedents de l'ampliació de capital realitzada al mes de setembre de 137 milions d'euros, ha reduït la ràtio d'endeutament financer a 2,5 vegades.

"Aquesta millora ens permetrà finançar l'adquisició acordada d'Inversiones Finisterre, així com realitzar futures adquisicions", ha destacat.

Així mateix, ha subratllat que els resultats del grup estan en línia per complir amb les seves estimacions per al total de l'exercici 2017, en què preveuen ingressos orgànics a tipus de canvi constant i marge operatiu similars a l'exercici anterior.